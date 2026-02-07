Силы обороны сократили армию России еще на 730 захватчиков: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 730 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 245 тыс. 290 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 7 февраля в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины также ликвидировали два танка (11 650), две боевые бронированные машины (24 009), 22 артиллерийские системы (37 036), 1 161 БпЛА оперативно-тактического уровня (127 081).

Также уничтожено 68 единиц автомобильной техники и автоцистерн (77 379) и одну единицу спецтехники (4064).

За сутки Россия потеряла 1 256 единиц вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 1 637 РСЗО, 1 295 средств ПВО, 435 самолетов, 347 вертолетов, 4 245 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки.

Ранее OBOZ.UA писал, что, по сообщению "Атеш", на Запорожье из-за хаоса на фоне отключения Starlink оккупанты устроили "дружественный огонь". Только в одном из эпизодов была ликвидирована штурмовая группа численностью 12 человек. А он, по данным движения, не единичный.

