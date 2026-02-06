'Управление войсками парализовано': на Запорожье из-за хаоса на фоне отключения Starlink оккупанты устроили 'дружественный огонь' – 'Атеш'

Оккупанты столкнулись с массовым отказом терминалов Starlink после их блокировки по запросу Украины. На ряде участков фронта управление оккупационными войсками фактически парализовано.

Местами фиксируются случаи "дружественного огня" из-за возникшего хаоса, в частности на Запорожье россияне уничтожили 12 своих же сослуживцев. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Что известно

О массовом отказе Starlink и его последствиях для оккупантов в "Атеш" сообщили со ссылкой на своих агентов в подразделениях ВС РФ.

"Наши источники из 122-го мотострелкового полка (Купянское направление) и 1152-го полка (Запорожское направление) сообщают об одной и той же картине — управление войсками фактически парализовано. В подразделениях оккупантов наблюдается почти полный отказ терминалов Starlink. Российские связисты в отчаянии: попытки развернуть резервные каналы связи проваливаются одна за другой, штатные средства РЭБ регулярно глушат даже собственные рации", – отмечено в сообщении движения.

Потеря устойчивой связи спровоцировала хаос в оккупационных российских войсках. И он уже принес свои плоды в виде "тяжелых потерь – и не только от противника".

"На Запорожском направлении из-за полного разрыва коммуникации произошёл типичный случай "дружественного огня". Подразделения, не имея никакой информации друг о друге, открыли огонь по своим же. В результате штурмовая группа из 12 человек была полностью уничтожена собственными силами", – привели пример последствий массового использования западных технологий "воюющей с НАТО" Россией, когда такую возможность для агрессора наконец закрыли.

В "Атеш" подчеркнули, что зависимость российской армии от гражданских технологий сыграла против неё.

"Как только связь пропадает — управление рассыпается, а войска начинают истреблять сами себя", – резюмировали в движении.

