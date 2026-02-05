Агенты 'Атеш' устроили диверсию в Санкт-Петербурге и оставили российские войска без связи. Фото и видео

Партизаны провели успешную диверсию в одном из районов российского Санкт-Петербурга. В результате удалось повредить объект телекоммуникационной инфраструктуры, из-за чего российские войска остались без связи.

Об этом рассказали в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш". По данным представителей движения, был уничтожен технический модуль телекоммуникационной башни, что привело к существенным сбоям в ее работе.

Отмечается, что инцидент произошел в районе, где расположены ремонтный завод радиоэлектронной техники "Луч", Институт ФСБ России, а также подразделения и учебные центры, связанные с Военно-морским флотом и Главным ракетно-артиллерийским управлением.

Поблизости также находятся Новосибирский патронный завод и филиал корпорации "Комета" – научно-производственный центр, который работает в интересах российского оборонного комплекса.

"Концентрация таких объектов делает этот район критически важным элементом военной и силовой инфраструктуры. Нарушение связи в таком узле напрямую сказывается на передаче данных, управлении и координации, даже далеко за пределами линии фронта. Глубокий тыл больше не является гарантией безопасности", – отмечают представители движения.

Как сообщал OBOZ.UA, партизаны военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" провели очередную успешную диверсию против оккупантов на временно захваченной Россией территории Украины. В Херсонской области они ослабили систему связи и РЭБ россиян.

Также недавно они смогли частично обесточить завод в Удмуртии, который работал на обеспечение потребностей оккупационной армии. Этот завод привлечен к производству оружия и тяжелой техники.

