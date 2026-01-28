'Атэш' частично обесточил завод в Удмуртии, который участвует в производстве оружия и тяжелой техники для армии Путина. Фото и видео

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" подолжают совершать успешные диверсии в глубоком тылу врага на территории РФ. Так, недавно они смогли частичично обесточить завод в Удмуртии, работавший на обеспечение нужд оккупационной армии.

Этот завод задействован в производстве оружия и тяжелой техники. Подробности раскрыли в Telegram-канале движения.

Что известно

В "Атеш" заявили о проведении успешной диверсии в российской Удмуртии, вследствие чего был частично обесточен завод, задействованный в производстве оружия и тяжелой техники для оккупантов.

"Агенты нашего движения провели успешную диверсию в столице Удмуртии. В Ижевске путём поджога выведена из строя трансформаторная подстанция, обеспечивавшая питание ключевых цехов металлургического завода "БУММАШ", – отмечено в сообщении.

В движении подчеркнули, что это предприятие является важным звеном ВПК РФ, поскольку поставляет заготовки и спецсплавы для производства оружия и тяжёлой техники.

"Благодаря точечному удару нашего агента работа одного из стратегических заводов на территории промзоны была остановлена на некоторое время. Пока Кремль требует наращивания темпов производства снарядов и техники, "Атеш" выключает рубильник на их заводах. Мы призываем удмуртов и россиян в Удмуртской республике присоединятся к сопротивлению путинскому режиму. За лучшую жизнь нужно сражаться!" – заявили в движении.

