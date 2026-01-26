В России готовят замену командующего Черноморского флота из-за провалов в обороне – 'Атеш'

В России готовят замену командующего Черноморским флотом РФ. Причиной, по которой нынешний командующий Сергей Пинчук попал в опалу, стали провалы в обороне российских баз и военных кораблей от украинских атак.

Среди наиболее вероятных кандидатур рассматривается первый зам Пинчука Ильдар Ахмеров. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Что известно

В "Атеш" утверждают, что командование ВС РФ готовит замену командующего российским Черноморским флотом из-за провалов в обороне.

"Агенты "Атеш" из состава штаба флота сообщают: среди офицеров ходят слухи, что высшее военное руководство РФ рассматривает вопрос о замене действующего командующего Черноморским флотом адмирала Сергея Пинчука. Причина — системные провалы в обеспечении безопасности баз и кораблей, а также крайне низкая эффективность мер по противодействию украинским безэкипажным катерам", – заявили в движении.

По данным "Атеш", якобы уже наметились несколько кандидатур тех, кто может сменить уроженца Севастополя Пинчука.

"Наиболее вероятным считается первый заместитель — вице-адмирал Ахмеров", – утверждается в сообщении.

Примечательно, что предполагаемого следующего командующего Черноморским флотом, уроженца Татарстана Ильдара Ахмерова прошлым летом российские Z-паблики активно "хоронили": в начале июля 2025-го они распространили сообщение о якобы ликвидации российского вице-адмирала вследствие "подлого удара" ГУР МОУ.

В военной разведке выдуманные роспропагандой заслуги себе приписывать не стали – и "ликвидацию" никак не комментировали.

В "Атеш" утверждают: циркулирующие среди оккупантов слухи об "опале", в которую угодил Пинчук, косвенно подтверждает "недавнее прибытие высокопоставленного руководства из Москвы в штаб ЧФ в Новороссийске". В движении подчеркивают, что подобные визиты "как правило, связаны с внутренними разбирательствами и подготовкой кадровых решений".

"Атеш" напрямую причастен к поражению объектов ЧФ РФ. С 2022 года мы системно разведываем суда, ремонтные предприятия, воинские части и морские базы Черноморского флота в Крыму и Новороссийске. Наша информация помогает Силам обороны Украины сокрушать этот флот. Серия потерь показала полное отсутствие выстроенной стратегии защиты акватории и ключевой инфраструктуры. Несмотря на официальные доклады о "контроле обстановки", угрозы со стороны беспилотных морских средств продолжают успешно реализовываться", – отметили в движении.

Там подчеркнули, что только за последние 6 месяцев зафиксировано не менее 8 успешных атак украинских БЭК по объектам ЧФ, включая Севастополь и пункты базирования в Крыму.

"В ряде случаев системы обнаружения не срабатывали вовсе, а дежурные силы реагировали с опозданием на 20–40 минут, что приводило к повреждению кораблей и инфраструктуры. Именно эти факты отражены во внутренних докладах, после которых вопрос о смене командования был поднят на более высокий уровень", – заявили в "Атеш".

