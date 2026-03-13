Силы обороны отминусовали еще 860 российских оккупантов и полсотни вражеских артсистем за сутки: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 860 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 277 тыс. 620 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 13 марта в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали семь танков (11 773), пять боевых бронированных машин (24 202), 50 артиллерийских систем (38 369), четыре РСЗО (1 685), два средства ПВО (1 331), 2 071 БпЛА оперативно-тактического уровня (175 139).

Также уничтожены 189 единиц автомобильной техники и автоцистерн (83 223).

За сутки Россия потеряла 2 328 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 435 самолетов, 349 вертолетов, 4 403 крылатые ракеты, 31 корабль/катер, две подводные лодки и 4 088 единиц специальной техники.

Как сообщал OBOZ.UA, в Краснодарском крае РФ вспыхнули резервуары с топливом. Атакованная Силами обороны Тихорецкая перевалочная нефтебаза пылает уже более суток.

Также в ГУР рассказали, какие вражеские цели поразили в оккупированном Крыму.

