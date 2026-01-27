Оккупанты заселяют мигрантов в дома украинцев на Херсонщине и в Крыму – 'Атеш'

На временно оккупированных территориях Херсонской области и Крыма оккупанты массово заселяют мигрантов в дома украинцев, которые покинули регион из-за войны. Новых жителей привлекают к низкооплачиваемым работам и обещают им российское гражданство.

Преимущественно речь идет о выходцах из Кубы и Индии, которых привлекают к работе в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщают агенты движения украинцев и крымских татар "Атеш".

Иностранцев поселяют в домах, опустевших после выезда местных жителей, которые сбежали от оккупации. Такая практика, по информации агентов, связана с острой нехваткой рабочей силы.

Также такими действиями оккупанты пытаются изменить состав населения в пользу людей, которые более благосклонно относятся к путинской власти. По имеющейся информации, мигрантов готовят к участию в предстоящих "выборах", где они должны массово голосовать за партию "Единая Россия".

По информации источников движения "АТЕШ", процесс координирует так называемая первый заместитель министра ЖКХ "Республики Крым" Оксана Механичева.

"Изменение этнического состава населения оккупированной территории путем массового переселения поселенцев или принудительного изгнания/перемещения местных жителей – это военное преступление по международному праву. Виновные обязательно будут отвечать", – напоминают представители движения.

Как сообщал OBOZ.UA, на временно оккупированной территории Украины "новая власть" с подачи Кремля находит все новые и новые способы (и поводы) для фактической конфискации жилья местных жителей. Принятый Госдумой РФ в декабре закон открыл возможность "законного" массового отъема недвижимости.

Также на временно оккупированных территориях делается все для того, чтобы украинские дети видели свое будущее только с Россией. Их растят в ненависти к родной стране и с малых лет учат управлять боевыми дронами, обращаться с оружием и даже основам саперного дела. А еще – "стучать". Даже на друзей и родителей. И это малая составляющая "счастливого детства".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!