"Сверху – ложь, снизу – руины. Вот подлинная цена "русского мира": на оккупированной территории Украины новый виток отжима жилья

На временно оккупированной территории Украины "новая власть" с подачи Кремля находит все новые и новые способы (и поводы) для фактической конфискации жилья местных жителей. Принятый Госдумой РФ в декабре закон открыл возможность "законного" массового отъема недвижимости.

Команда сверху

Несмотря на то что практика отжима жилья через фиктивную "бесхозяйность" давно существовала на ВОТ, теперь Кремль поднял ее на федеральный уровень.

Вступивший в силу закон разрешает оккупационным администрациям признавать квартиры и дома "ничейными" и передавать их другим людям.

"Четких критериев нет, их будут определять сами оккупационные администрации, что открывает путь к массовому присвоению недвижимости. Фактически это означает, что любое жилье выехавших из-за войны людей могут объявить "ничейным". Под этот каток часто попадают и оставшиеся в оккупации люди", – говорят в Центре противодействия дезинформации.

Такой механизм будет действовать по меньшей мере до 2030 года. Но уже сейчас процесс идет полным ходом.

Кому оккупанты "раздают" конфискованное жилье

Такими действиями Россия узаконила мародерство на ВОТ. Изъятое у собственников жилье "по закону" будут передавать российским военным, силовикам, чиновникам и работникам бюджетной сферы, завозимым из РФ. То есть происходит целенаправленное замещение местных людей лояльным населением.

По словам собеседников OBOZ.UA на оккупированной части Запорожской области, заселяют в отжатые квартиры и трудовых мигрантов.

"Им, конечно же, никто официально не отдает жилье: дают пользоваться, пока работают. Везут сюда много таджиков, узбеков. Соседи как-то спросили их – у двух оказались паспорта РФ, которые они недавно получили. Их после этого в России сразу поставили перед выбором: или в армию, воевать, или ехать работать. Но многие едут абсолютно добровольно – мол, "стабильная работа", – рассказала нам жительница Мелитополя.

По ее словам, часть квартир оккупационная власть "приберегла" для врачей – их очень не хватает. Но они лечат и оперируют в первую очередь непосредственно оккупантов.

Местная жительница говорит, что в последнее время усилили давление, "зачастили с обходами квартир".

"Проверяют, живет ли кто, смотрят документы – право собственности, регистрация. Ищут, кто сдает жилье втихаря. Выспрашивают, кто выехал – не дай бог в "недружественную страну".

При малейшем подозрении добавляют квартиру в список на признание "бесхозяйным" жильем, – отметила она.

Обещали – обманули

Что же касается обещаний восстановить разрушенные в результате боевых действий дома, то тут у оккупационной власти избирательный подход. На их месте обычно возводят новые, но местных жителей в них не пускают, квартиру можно только купить. Цены – заоблачные.

Главная же цель – распил бюджета. Например, в Мариуполе дома на проспекте Металлургов годами стоят разбитые: уничтожены подъезды, гнилые трубы, аварийные балконы. Подрядчики исчезли, ремонта нет – только фейковые отчеты.

А теперь оккупационная власть пошла дальше: квартиры признают бесхозными, чтобы просто отобрать жилье у людей, которые, например, потеряли документы из-за войны.

По данным "Маріуполь.Спротив", местные жители снова пишут напрямую Путину, надеясь на "доброго царя". "Результат неизменен: сверху – ложь, снизу – руины. Вот подлинная цена "русского мира", – говорит подписчик.

И такая ситуация – повсеместно. Для Кремля все, что находится на оккупированной территории Украины, – просто ресурс.