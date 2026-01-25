"Счастливое" детство в российской оккупации: маленьких украинцев отправляют в лагеря перевоспитания и учат "стучать"

На временно оккупированных территориях делается все для того, чтобы украинские дети видели свое будущее только с Россией. Их растят в ненависти к родной стране и с малых лет учат управлять боевыми дронами, обращаться с оружием и даже основам саперного дела. А еще – "стучать". Даже на друзей и родителей. И это малая составляющая "счастливого детства".

Подробнее о ситуации – в материале OBOZ.UA.

Лагерь как гарантия лояльности

В так называемых лагерях перевоспитания, создание которых которые Россия начала большими темпами наращивать с 2023 года маленьких украинцев приучают к военной дисциплине и подвергают идеологической обработке – чтобы сформировать лояльность к стране-агрессору и принятие ее как "новой родины".

Ни о каком добровольном решении родителей речь не идет. С подачи Путина, подписавшего изменения в законодательство, "образователями" была разработана обязательная программа пребывания детей в лагерях. В России и на оккупированной части Украины действуют уже более 110 лагерей перевоспитания.

Осознать масштаб позволяют и другие цифры. Например, по данным Центра изучения оккупации только за лето 2025 года 46 тысяч детей с оккупированной части Донецкой области летом "прошли" через отдельно отобранные детские лагеря идеологической направленности на территории разных регионов РФ.

Фактически это почти половина всех детей школьного возраста, которые находятся в оккупации на территории региона. Но "обработка" идет круглый год.

Упор на "новые регионы"

Что в садиках, что в школах оккупированных населенных пунктов украинских детей усиленно учат любить Россию.

Детям именно что промывают мозги, замещая воспоминания о довоенной жизни с Украиной и переписывая историю. Говорят, что их "освободили", что сейчас у них "счастливое детство".

По словам офицера ВСУ, который родом из Мелитополя, оккупированного в 2022 году, это попытка сделать хорошую мину при плохой игре.

"Знаете, чему сейчас усиленно учат в школах Мелитополя? "Стучать" на одноклассников, друзей и даже родных. Классные преподаватели проводят "воспитательные беседы", иногда это "закрепляют" и ФСБшники – особенно после какого-то ЧП. Они вдалбливают украинским детям, что сообщить учителям или "правоохранителям" о разговорах родителей за кухонным столом, например, об Украине, или же если они ругают Россию – это абсолютно нормально", – поделился с OBOZ.UA защитик Украины, поддерживающий контакт с людьми в оккупации.

То же самое происходят и в учебных заведениях других областей Украины, которые частично оккупированы. Например, в Херсонской, Донецкой. Особенное внимание уделяют обработке детей из "новых регионов", которые оказались под контролем российских захватчиков уже в ходе полномасштабного вторжения.

Если ситуация в том же Донецке, к сожалению, давно плачевна – с 2014 года "при России" уже выросло новое поколение, то в том же Мариуполе оккупационная власть сейчас усиленно "учит родину любить".

По данным руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, в школах этого многострадального города сейчас учатся 17 тысяч детей, из них 11,5 тысяч – наши, украинские.

Жесткое "закаливание"

Пропагандисты страны-агрессора не устают утверждать, что в "освобожденных" городах "детям при России стало лучше": мол, все делается дли них. На самом деле оккупанты заботятся исключительно о милитаризации и идеологической обработке. И зима вскрыла это на полную.

В то время, как армия России наносит удар за ударом по Украине, пытаясь устроить ледниковый период в том же Киеве, зубі от холода стучат у детей на оккупированной территории.

Например, в Алчевске родители учащихся школ №17, 22, 12, 15, а также местной гимназии сообщают, что температура в классах держится на уровне 8-12 °C. При этом детей заставляют сидеть в школьной форме без верхней одежды, поэтому после 7-8 уроков в таких условиях школьники начинают болеть.

Особенно критическая ситуация в 17-ой – по имеющимся данным, она уже переведена на дистанционное обучение, поскольку отопление там полностью отсутствует (батареи не работают вообще), а проблема выявилась после новогодних каникул.

А на Херсонщине много детских садов остались без отопления уже в ноябре. Например, в Круглоозерке. Родителям прямо завили: "Хотите тепла – покупайте дрова сами". По словам воспитателей, нет финансирования.

Пока дети сидели в холодных комнатах в нескольких слоях одежды, оккупационные чиновники в Геническе рапортовали об успехах и осваиваили бюджеты на показных плитке и тротуарах.

"Это не исключение – это норма жизни на ВОТ: оккупационные власти не могут обеспечить даже базовое тепло для детей, но могут создать красивую картинку для отчетности", – говорят в Центре национального сопротивления.