Агенты 'АТЕШ' нанесли удар по системе связи и ослабили РЭБ оккупантов на Херсонщине. Фото и видео

Партизаны военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" провели очередную успешную диверсию против оккупантов на временно захваченной Россией территории Украины. В Херсонской области они ослабили систему связи и РЕБ россиян.

Добиться этого удалось путем выведения из строя трансформаторного шкафа вышки связи, на которой были установлены антенны РЭБ. Как это повлияло на способность оккупационных войск защищаться от украинских ударов, рассказали в Telegram-канале "Атеш".

Что известно

Успешную диверсию, которую в "Атеш" назвали "ударом по системе связи" и "ослаблением РЕБ оккупантов", агент движения совершил на Арабатской стрелке – неподалеку от временно оккупированного населенного пункта Стрелковое.

Агент "Атеш" поджег трансформаторный шкаф вышки связи, вследствие чего он вышел из строя. На самой вышке, добавили в движении, также были размещены антенны РЭБ. Они сейчас не работают, утверждают в "Атеш".

"После повреждения оборудование перестало работать в штатном режиме. Связь и радиоэлектронное прикрытие на этом участке теперь практически отсутствует, что создает воздушное "окно" для нанесения ударов БпЛА по оккупантам в Крыму", – отметили в движении.

В "Атеш" подчеркнули: пусть и не очень масштабные, но регулярные диверсионные действия против оккупантов приближают победу.

"Действия агентов "Атеш" демонстрируют, что даже удалённые и, на первый взгляд, защищённые участки остаются уязвимыми. Давление на инфраструктуру продолжает подтачивать возможности оккупационных сил и лишает их ощущения безопасности в тылу. "Атеш" продолжает сопротивление, нанося удары по уязвимым элементам системы управления и связи оккупационных сил", – отмечено в сообщении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по данным "Атеш", ФСБ использует школы для давления на семьи в Северодонецке.

Также в "Атеш" рассказали, как командование РФ обрекло своих солдат на уничтожение в Купянске. Практически без шансов на выживание оккупанты остались, в первую очередь, из-за лживых докладов российского командования об "успехах" на этом направлении фронта.

