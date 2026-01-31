ФСБ использует школы для давления на семьи в Северодонецке: в 'Атеш' раскрыли подробности

На оккупированной части Луганщины захватчики "вычисляют" местных жителей, сохраняющих верность Украине. Для этого российская ФСБ использует школы.

Во временно захваченном Россией Северодонецке преподавателей обязывают сообщать о "подозрительных" семьях, потом на них давят с целью принудить к лояльности к захватчикам. Подробности раскрыли в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш".

ФСБ РФ использует школы для давления на семьи в Северодонецке

В движении рассказали, что агенты "Атеш" сообщают о целенаправленном давлении со стороны ФСБ на мирных жителей временно оккупированной Луганской области.

Так, в Северодонецке оккупанты превратили местные школы "в инструмент принуждения к лояльности".

"По данным наших агентов, в школе № 15 города Северодонецк администрация действует под прямым контролем сотрудников ФСБ. Педагогов обязывают собирать информацию о семьях учеников: кто не оформил российские документы, чьи родственники выехали на подконтрольную Украине территорию, кто избегает участия в пропагандистских мероприятиях", – отмечено в сообщении.

Любой из указанных "признаков", с точки зрения оккупантов, является достаточным основанием для внесения семьи в списки "неблагонадежных".

"После этого к родителям приходят с "профилактическими беседами", где выдвигают прямые требования: оформить российские документы и демонстрировать лояльность оккупационным властям. В случае отказа детям угрожают недопуском к занятиям и проблемами при переводе в следующий класс. Несколько семей уже внесены в так называемые "профилактические списки", – заявили в "Атеш".

В движении также сообщили, что на прошлой неделе в упомянутой школе №15 Северодонецка появились неизвестные люди в гражданской одежде. Местные жители утверждают, что это сотрудники ФСБ РФ.

"Они проводили "воспитательные беседы", оказывали давление на педагогов и требовали передавать информацию о настроениях среди родителей. Пока в Москве говорят о "заботе о детях", ФСБ на Луганщине использует школы для запугивания мирного населения. "Атеш" продолжает фиксировать каждый такой случай — ни одно преступление оккупантов не останется безнаказанным", – пообещали в "Атеш".

Там также призвали украинцев на временно оккупированных территориях сообщать о случаях давления на людей со стороны оккупантов.

"Передавай информацию: @Svyaznoy_Atesh Конфиденциальность гарантирована", – отмечено в сообщении.

