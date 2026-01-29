'Без шансов': в 'Атеш' рассказали, как командование РФ обрекло своих солдат на уничтожение в Купянске

Российские захватчики загнали в ловушку собственный мотострелковый полк на Купянском направлении. Из-за лжи военного командования РФ российские штурмовики остались без прикрытия и оказались в огневом мешке украинских защитников.

О критической ситуации для оккупантов, сложившейся в Купянске, рассказал агент "Атеш" из состава 122-го мотострелкового полка ВС РФ. Об этом говорится в сообщении партизанского движения.

Так, стремясь быстрее доложить в Москву об "успехах и усилить переговорные позиции", штаб полка преждевременно отчитался о взятии под контроль ряда позиций в пределах Купянска и его окрестностей.

"На бумаге эти квадраты уже значится как "тыл", но в реальности там продолжаются ожесточенные бои", – отметили партизаны.

В результате лжи российского командования штурмовые группы оккупантов, зажатые огнем украинских защитников в городской застройке, оказались в бюрократической ловушке. Они запрашивают у своих огневую поддержку, чтобы подавить украинские пулеметы и снайперов, но артиллерия 122-го полка молчит. Ведь согласно официальным докладам и картам штаба оккупантов, в этом секторе уже "находятся" российские войска, поэтому огонь артиллерии по этим координатам формально запрещен.

"Наш агент в артиллерийском подразделении отмечает, что такая ситуация играет на руку сопротивлению. Расчеты орудий, ссылаясь на запрет "бить по своим территориям", фактически оставляют передовые отряды пехоты без прикрытия. Пока командование рисует красивые отчеты, их штурмовики методично уничтожаются в огневых мешках без малейшего шанса на помощь", – рассказали в "Атеш".

Ложь российских генералов стала самым эффективным оружием против своей же армии, отметили партизаны.

Потери врага в битве за Купянск

Украинские Силы обороны во время боев за Купянск уничтожили в 27 раз больше российских оккупантов, чем потеряли сами.

Об этом говорится в оценке британской разведки. Точное количество российских "двухсотых" на Купянском направлении остается неизвестным, однако потери РФ в этом районе в течение прошлого года оцениваются в тысячи.

Такую оценку британская разведка получила после украинского брифинга, который состоялся на прошлой неделе. Речь шла о способности Киева возвращать территории, несмотря на тактику РФ, основанную на массовом использовании живой силы.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские войска на Харьковщине создали тактическую зону поражения в радиусе 25 км от линии фронта. В ней операторы дронов Сил обороны уничтожают почти до 90% российских сил, пытающихся подобраться к украинским позициям в районе Купянска.

