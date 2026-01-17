27 к одному: британская разведка посчитала потери обеих сторон в битве за Купянск

Украинские силы во время боев за Купянск уничтожили в 27 раз больше российских военных, чем потеряли сами. Такую оценку британская разведка получила после украинского брифинга, который состоялся на прошлой неделе. Речь шла о способности Киева возвращать территории, несмотря на тактику РФ, основанную на массовом использовании живой силы.

Британские чиновники получили эти данные в рамках разведоценки, которую украинская сторона предоставила военным Соединенного Королевства. Источник в оборонном ведомстве сообщил изданию The Times, что соотношение потерь касается боев за Купянск накануне Рождества. Отдельные детали также подтвердили собеседники Financial Times.

Ситуация на фронте

По информации британской стороны, во время боев за Купянск украинские подразделения окружили около 200 российских военных. Точное количество погибших со стороны РФ в этом эпизоде остается неизвестным. В то же время источник отметил, что общие потери российских сил в районе Купянска в течение прошлого года оценивались тысячами.

Еще несколько недель назад город находился под серьезным давлением и, по оценкам военных, мог быть захвачен. Но ситуация изменилась. В Купянск перебросили одних из самых подготовленных украинских бойцов, в частности подразделения 13-й бригады Хартия, чтобы стабилизировать оборону и снять напряжение.

Перелом в боях

Украинские военные на этой неделе заявили, что им удалось почти полностью оттеснить российские силы от города. В понедельник бойцы подняли украинский флаг на руинах здания городского совета Купянска.

По данным Financial Times, украинские подразделения заходили в район еще осенью, не привлекая внимания противника, а затем продвигались через леса вокруг города непосредственно к застройке.

Спикер группировки войск, ответственной за Харьковское направление, Виктор Трегубов сообщил, что с начала этого месяца украинские силы проводят зачистку Купянска от российских подразделений. Также украинская авиация нанесла удар по зданию больницы в городе, где, по данным военных, скрывались российские солдаты.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинские войска продвинулись вблизи Купянска, Славянска и на тактическом направлении Константиновка-Дружковка. Зато оккупанты имели продвижение на Покровском направлении.

