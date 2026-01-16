Украинские войска продвинулись вблизи Купянска, Славянска и на тактическом направлении Константиновка-Дружковка – ISW

Украинские войска недавно продвинулись вблизи Купянска, Славянска, а также на тактическом направлении Константиновка-Дружковка. Зато российские захватчики имели успехи на Покровском направлении.

Впрочем, на большинстве участков фронта не фиксировалось даже малейших изменений. О ситуации рассказали в Институте изучения войны ISW.

Сумская область

Аналитики отметили, что 15 января российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед.

В течение двух последних суток оккупанты атаковали и на Курщине, и на Сумщине, в частности к северу от города Сумы вблизи Кондратовки, Алексеевки и Андреевки, а также на северо-восток от города Сумы вблизи Юнаковки.

Один из российских военкоров тем временем утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Юнаковки и Андреевки.

Российская Z-пропаганда не только "захватила" Комаровку в Сумской области (к востоку от Глухова, на карте DeepState обозначена как "серая зона"), но и назвала это открытием "нового активного сектора фронта".

"ISW продолжает оценивать, что российские атаки в ранее неактивных районах Сумской области, таких как Комаровка, являются частью более широких усилий когнитивной войны, направленных на ложное изображение российских войск как открывающих новый фронт на севере Украины, поскольку украинская оборона "разрушается", – отметили аналитики.

Между тем связанный с российской группировкой войск "Север" военный блогер пожаловался на неспособность оккупантов проводить систематическую эвакуацию раненых военнослужащих из Алексеевки и Юнаковки. Они забирают тела только тогда, когда позволяют условия на поле боя. Так, по словам этого Z-блогера, российским войскам понадобилось больше недели, чтобы эвакуировать смертельно раненого военнослужащего 119-го воздушно-десантного полка (106-й дивизии ВДВ) ВС РФ из Юнаковки.

Харьковское направление

15 января российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но подтвержденного прогресса не достигли.

Тем временем российские военные блогеры утверждали, что российские войска продвинулись в центральной части Волчанских Хуторов и к северной окраине Симиновки (к северо-востоку от Харькова).

14 и 15 января российские войска наступали на северо-восток от города Харьков вблизи Волчанска, Старицы, Тихого, Зеленого, Волчанских Хуторов, Лимана, Симиновки и Прилипок, а также в направлении Избицкого, Круглого и Графского.

Великобурлукское направление

Также 15 января российские войска продолжали наступательные операции юго-восточнее Великого Бурлука вблизи Двуречанского, но не продвинулись вперед.

Купянское направление

Украинские войска недавно продвинулись на Купянском направлении.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 15 января, подтвердили продвижение Сил обороны к северу от города.

Российские войска в последние два дня атаковали вблизи самого Купянска; к востоку от Купянска вблизи Подолов и в направлении Петропавловки; на юго-восток от Купянска в направлении Песчаного и Куриловки; и к югу от Купянска вблизи Купянска-Узлового.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил 15 января, что российские войска пытаются прорваться вдоль восточного берега реки Оскол в направлении восточного Купянска из Лимана Первого (к северо-востоку от Купянска).

Машовец сообщил, что российские войска удерживают позиции в центре Купянска вблизи Купянского медицинского колледжа, центрального рынка и улицы Цюрупы. Он также добавил, что подразделения российской 68-й мотострелковой дивизии (6-я общевойсковая армия, 27-й мотострелковой бригады (1-я гвардейская танковая армия) и, вероятно, одного полка 47-й танковой дивизии (1-я ГТА) перегруппировали силы на Купянском направлении и пытаются продвинуться к мосту через реку Оскол к востоку от центрального рынка, где действует большая группа окруженных российских войск.

Машовец заявил, что небольшие российские группы инфильтрации время от времени пытаются проникнуть через Голубовку (к северу от Купянска) вдоль реки Оскол в Купянск, но украинские силы предотвращают такие инфильтрации.

Боровское направление

14 и 15 января российские войска продолжали наступательные операции в направлении Боровой и к юго-востоку от Боровой вблизи Карповки, но не продвинулись вперед.

Славянское направление

Зато украинские войска недавно продвинулись на Славянском направлении.

Кадры, зафиксировавшие продвижение Сил обороны в центре Свято-Покровского (к востоку от Славянска) были опубликованы 15 января.

Геолокационные кадры, опубликованные 15 января, показывают, что украинские войска атакуют российские позиции в центре Дибровы после того, как, по оценкам ISW, российская миссия проникновения не изменила контроль над местностью или передним краем зоны боевых действий. Машовец в тот же день сообщил, что российские войска проникают из Дерилово в окрестности Дробышево (к северо-западу от Лимана).

Интересно, что геолокационные видеозаписи, опубликованные 15 января, также помогли разоблачить российскую ложь об очередной "победе": на них видно, что российские войска наносят удары по украинским позициям на восточной окраине Лимана – в районе, где, по утверждениям из РФ, оккупанты "удерживают позиции".

Без всяких подтверждений российские Z-блогеры заявляли о продвижении оккупантов на северо-восток от Татьяновки, на восток от Пришиба (оба на северо-запад от Лимана), на запад и юг от Дибровы (на юго-восток от Лимана) и в южную часть Озерного (на восток от Славянска).[39]

Российские войска атаковали вблизи самого Лимана; на северо-запад от Лимана вблизи Новоселовки и Дробышево и в направлении Святогорска; на север от Лимана вблизи Ставков; на восток от Лимана вблизи Заречного и Торского; на юго-восток от Лимана вблизи Дибровы; на восток от Славянска вблизи Северска, Закитного, Озерного и Свято-Покровского и в направлении Резниковки; и на юго-восток от Славянска вблизи Васюковки, Никифоровки и Федоровки.

15 января Машовец сообщил, что российское военное командование, похоже, активизирует усилия по прорыву к линии Александровка-Яровая (северо-западнее Лимана), чтобы заблокировать дорогу, ведущую от Лимана к Изюму.

По оценкам обозревателя, российские войска не смогли закрепиться на позициях в Новоселовке и Дробышево.

Машовец также утверждал, что передовые российские подразделения фактически достигли линии Диброва-Озерное и атакуют из Заречного (к северо-востоку от Дибровы), пытаясь обойти украинские войска в Ставках (к северо-западу от Заречного). Однако, добавил он, российские войска, похоже, не имеют твердого контроля над Дибровой и Озерным.

Машовец заявил, что ближайшей целью 20-й общевойсковой армии ВС РФ является захват района Новоселовка-Дробышево-Пришиб-Яровая к северо-западу от Лимана, тогда как 25-я общевойсковая армия сосредотачивает усилия к северу, востоку и юго-востоку от Лимана.

Обозреватель отметил, что 25-я армия пытается косвенно вытеснить украинские войска из Ставки с юга и юго-востока, но существует вероятность, что вытеснены они будут на основное направление наступления 20-й армии на северо-запад от Лимана, что значительно усложнит для нее ведение боевых действий.

Командир одного из украинских батальонов беспилотников, действующего на Славянском направлении, 15 января сообщил, что российские войска продолжают использовать тактику инфильтрации небольшими группами для атаки на Дроновку с нескольких направлений одновременно. По словам военного, российские войска пытаются форсировать реку Северский Донец и закрепиться на позициях на окраине Платоновки (к востоку от Славянска).

Командир заявил, что украинские войска держат под огневым контролем все дороги, ведущие к Дроновке – и это затрудняет для российских войск наступление на населенный пункт с помощью тяжелой техники.

Тактическое направление Константиновка-Дружковка

Украинские воины недавно продвинулись на тактическом направлении Константиновка-Дружковка.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 14 января, свидетельствуют о продвижении Сил обороны в юго-западной части Предтечино (к востоку от Константиновки).

Тем временем Z-пропагандисты без подтверждений заявляли о продвижении оккупантов к югу от Берестка (южнее Константиновки.

Российские войска атаковали вблизи и в пределах самой Константиновки; на север от Константиновки в сторону Веролюбовки; на северо-восток от Константиновки в районе Миньковки, Маркового и на Приволье; на юго-восток от Константиновки возле Александро-Шультино; на юг от Константиновки возле Плещеевки, Иванополья, Щербиновки; на юг от Дружковки возле Русина Яра; и на юго-запад от Дружковки в районе Софиевки и на Торецкое и Новопавловку.

Машовец 15 января сообщил, что российские войска сосредоточили усилия на Константиновском направлении на населенных пунктах к юго-востоку от города, атакуя Бересток, Степановку (к юго-западу от Константиновки), Плещеевку и Иванополье группами по два-три солдата без техники 10-12 раз в день.

Он сообщил, что российские войска достигли определенного успеха с этой тактикой на северо-восток от Константиновки и продвинулись от Часового Яра (к северо-востоку от Константиновки) до Стенок (к северу от Константиновки) до одного километра, но не смогли закрепить позиции.

Машовец также добавил, что российские войска пытаются окружить Константиновку, но не могут сосредоточить количество сил, необходимое для увеличения интенсивности атак для продвижения вглубь. Российское военное командование, по его оценкам, готовится к массированному проникновению и полномасштабному штурму Константиновки, но российские войска пока не имеют боевых возможностей для такого штурма.

Добропольское направление

15 января российские войска продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполья, но не продвинулись вперед.

14 и 15 января российские войска атаковали восточнее Доброполья в районе Торецкого и Нового Шахового, а также юго-восточнее Доброполья в районе Заповедного и Дорожного.

Покровское направление

Российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 14 января, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись вдоль Донецкой железной дороги на северо-запад от Светлого (к северо-востоку от Покровска).

Без каких-либо подтверждений российские Z-блогеры заявляли о якобы оккупации населенного пункта Сухецкое (к северо-востоку от Покровска) и продвижении на запад от него.

14 и 15 января российские войска атаковали вблизи и в пределах самого Покровска; к северу от Покровска вблизи Родинского; к востоку от Покровска вблизи Мирнограда; на юго-запад от Покровска вблизи Котлино, Удачного и Молодецкого; и на северо-запад от Покровска вблизи Гришино.

Офицер одной из украинских бригад, действующей на Покровском направлении, сообщил, что российские войска проникают в Родинское, и что российское военное командование проводит ротацию бригад, выводя те, которые понесли большие потери. Защитник отметил, что оккупанты во время инфильтраций несут антенны и передатчики для оборудования позиций пилотов беспилотников. По его словам, лучше подготовленные пехотные группы имеют портативные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Руководитель разведки другой украинской бригады, действующей на Покровском направлении, 15 января заявил, что российские войска используют бронетехнику, гражданские транспортные средства, вездеходы и мотоциклы для быстрого достижения линии фронта и увеличили использование беспилотников "Молния". Целью оккупантов, по его словам, является продвижение к Гришино.

Новопавловское направление

14 и 15 января российские войска продолжали наступательные операции вблизи Новопавловки и к югу от Новопавловки вблизи Филии, но не продвигались вперед.

Александровское направление

15 января российские войска продолжили наступательные операции на Александровском направлении, но не продвинулись вперед.

14 и 15 января российские войска атаковали к северо-востоку от Александровки возле Ивановки и Андреевки-Клевцово, к северу от Александровки возле Злагоды и к юго-востоку от Александровки и Январского вблизи Вишневого.

По сообщениям одного из Z-блогеров, украинские силы контратаковали под Ивановкой.

Командир батальона беспилотников, действующего на Александровском направлении, 15 января сообщил, что российские войска продолжают использовать тактику инфильтрации небольшими группами для атак на этом участке фронта.

Гуляйпольское направление

15 января российские войска продолжили наступательные операции на Гуляйпольском направлении, но не продвинулись вперед.

Российские войска атаковали вблизи и в пределах самого Гуляйполя; на северо-запад от Гуляйполя вблизи Нового Запорожья, Святопетровки и Доброполья и в направлении Оленоконстантиновки, Жовтневого, Цветкового, Рождественки и Терноватого; на север от Гуляйполя вблизи Зеленого; и на северо-восток от Гуляйполя вблизи Солодкого.

Российские военные блогеры утверждали, что украинские войска контратаковали вблизи Гуляйполя, Косовцево (северо-западнее Гуляйполя) и Братского (к северу от Гуляйполя).

Ореховское направление

15 января российские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но подтвержденного прогресса не достигли.

Тем временем российские военные блогеры утверждали, что оккупанты продвинулись к западной Новояковлевке и западной Павловке (обе к северо-западу от Орехова), а также к востоку от Лукьяновского (к западу от Орехова).

Российские войска наступали на юго-восток от Орехова возле Малой Токмачки; на запад от Орехова возле Степногорска, Степного, Павловки, Новоданиловки, Новоандреевки; и на северо-запад от Орехова в районе Приморского и Лукьяновского и на Веселянку, Речное, Новояколовку, Новобойковское и Магдалиновку.

Украинские силы, по утверждениям российских источников, контратаковали возле Приморского.

Приднепровское направление

Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности на Херсонском направлении 15 января.

