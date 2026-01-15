'Сигнал' для Запада: в ISW объяснили, что стоит за трансграничными атаками российских войск на Сумщину и Харьковщину

Оккупационная армия РФ продолжает свою кампанию когнитивной войны, используя мелкомасштабные трансграничные атаки в прифронтовых районах на севере Украины. С помощью таких маневров агрессор пытается убедить Запад в том, что линии фронта в Украине рушатся.

Путинские войска совершают такие атаки в Сумской и Харьковской областях. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Перманентные атаки на Сумщине

Военно-политическое руководство России утверждает, что наступление в северной части Харьковской и Сумской областях является частью усилий по созданию "буферной зоны". При этом аналитики ISW не обнаружили доказательств, подтверждающих заявление минобороны РФ об успехах оккупантов в этих районах, а сообщения российских военных блогеров были ограничены.

В конце декабря 2025 года Кремль начал кампанию когнитивной войны, используя трансграничные атаки, с захвата Грабовского (к юго-западу от города Сум и непосредственно на международной границе) и продвижения в Сотницкий Козачок (к северо-западу от города Харькова, непосредственно на международной границе). Аналитики объяснили, что РФ стремится представить эти ограниченные атаки как широкомасштабное новое российское наступление, которое подкрепляет кремлевский нарратив о неизбежности российской военной победе в Украине.

В то же время войска РФ до сих пор не создали условий для крупного наземного наступления в северной Сумской и Харьковской областях, и ISW продолжает оценивать, что эти трансграничные атаки не являются частью крупного наступления.

Кремль играет на западную публику

Недавние трансграничные атаки России вблизи Грабовского и Сотницкого Козачка не привели к каким-либо заметным успехам России с момента их начала 20 и 21 декабря. Это указывает на то, что российское военное командование не перебрасывает дополнительные силы, необходимые для проведения крупного наступления в этом районе.

В ходе этих трансграничных атак российские войска наносили удары по небольшим приграничным селам, но не добились значительных успехов в достижении каких-либо оперативно значимых целей. Тем не менее, Кремль, вероятно, попытается представить эти ограниченные атаки на сельскую местность как часть нового масштабного российского наступления, чтобы укрепить ложный тезис о том, что украинская оборона рушится по всему театру военных действий и что военная победа России в Украине неизбежна.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские военнослужащие продолжают ликвидировать российских оккупантов на Сумском направлении. Путинские войска захватывают территории и окапываются, прячась по "норах". Однако защитники Украины обнаруживают и уничтожают личный состав противника.

