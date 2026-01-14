Оккупанты окопались и сидят в 'норах' на Сумском направлении: украинский военный рассказал о ситуации

Украинские военнослужащие продолжают ликвидировать российских оккупантов на Сумском направлении. Путинские войска захватывают территории и окапываются, прячась по "норах".

Однако защитники Украины обнаруживают и уничтожают личный состав противника. Об этом в эфире телеканала "Киев 24" рассказал инструктор группы подготовки штаба батальона беспилотных систем младший сержант Тимофей Гурьев с позывным "Тимон".

Ситуация на Сумщине

По информации военнослужащего, на сегодняшний день активного продвижения вражеских сил в Сумской области не зафиксировано. В то же время противник на занимаемых территориях окопался и сидит в норах.

"Россияне окопались и сидят в норах на Сумском направлении, наши бойцы их уничтожают. В настоящее время враг приостановился и накапливает силы. Может погода, может, просто так складывается, что сейчас враг сосредотачивается, накапливается, а мы выносим", – рассказал военный.

Также он отметил, что украинские военнослужащие уничтожают врага любыми средствами. Некоторые виды взрывчаток фактически имеют отложенный старт, что не позволяет врагу продвигаться вглубь территории Украины.

Напомним, в начале января стало известно, что российские оккупанты смогли прорваться в юго-восточную часть Константиновки. К счастью, в городе были замечены лишь отдельные передовые штурмовые группы врага. Захватчики пытались закрепиться на окраинах Константиновки; если им это удастся – город с большой вероятностью обречен.

