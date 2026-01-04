УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Может стать началом конца": что говорят в ВСУ о прорыве оккупантов к Константиновке

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
9,3 т.
'Может стать началом конца': что говорят в ВСУ о прорыве оккупантов к Константиновке

Недавно российские оккупанты смогли прорваться в юго-восточную часть Константиновки. Прорыв не был массовым: в городе замечены лишь отдельные передовые штурмовые группы врага.

Сейчас оккупанты пытаются закрепиться на окраинах Константиновки, если им это удастся – город, с большой вероятностью, обречен. Об этом говорится в материале ZN.

Россияне прорываются в Константиновку

О недавнем прорыве оккупантов в юго-восточную часть Константиновки сообщил украинский военный обозреватель Константин Машовец.

В своем Telegram-канале "Zvиздец Мангуста" он отметил: прорыв не был массовым. Передовые штурмовые группы врага пробрались в район между улицей Островского и СТО "Сити-Драйв-2019".

Впрочем, этот прорыв очертил опасную тенденцию. Как считает командир роты беспилотных авиационных комплексов 28 ОМБр Валид (позывной "Крым"), закрепление врага на окраинах Константиновки станет началом конца для города.

"Может стать началом конца": что говорят в ВСУ о прорыве оккупантов к Константиновке

Подразделение, в рядах которого воюет "Крым", сейчас защищает Константиновку. Валид поделился своими наблюдениями относительно тактики врага: россияне заходят в город малыми пехотными группами. Уже в пределах населенного пункта они пытаются закрепиться в частных домах на окраине.

По оценкам Машовца, оккупанты в районе Константиновки скорее всего будут прибегать к испытанной в Купянске и Покровске тактике, которая заключается в интенсивном проникновении и инфильтрации значительного количества малых пехотных групп в густонаселенные городские районы при массированной поддержке дронов.

Он также отметил, что войска РФ наступают на Константиновку со стороны Белой Горы и вдоль дороги Константиновка – Бахмут со стороны Предтечино. То есть захватчики пытаются добраться до восточной окраины Константиновки на максимально широком участке.

Ранее OBOZ.UA писал, что в 7 корпусе быстрого реагирования ДШВ рассказали, что оккупанты пытаются накопить силы для штурма Гришино возле Покровска. Недавно они, в частности, попытались перебросить в город несколько десятков легкой техники. Часть колонны украинские воины испепелили на марше, остальные добивали уже в Покровске, пока россияне искали, где бы ее спрятать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe