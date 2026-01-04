'Может стать началом конца': что говорят в ВСУ о прорыве оккупантов к Константиновке

Недавно российские оккупанты смогли прорваться в юго-восточную часть Константиновки. Прорыв не был массовым: в городе замечены лишь отдельные передовые штурмовые группы врага.

Сейчас оккупанты пытаются закрепиться на окраинах Константиновки, если им это удастся – город, с большой вероятностью, обречен. Об этом говорится в материале ZN.

Россияне прорываются в Константиновку

О недавнем прорыве оккупантов в юго-восточную часть Константиновки сообщил украинский военный обозреватель Константин Машовец.

В своем Telegram-канале "Zvиздец Мангуста" он отметил: прорыв не был массовым. Передовые штурмовые группы врага пробрались в район между улицей Островского и СТО "Сити-Драйв-2019".

Впрочем, этот прорыв очертил опасную тенденцию. Как считает командир роты беспилотных авиационных комплексов 28 ОМБр Валид (позывной "Крым"), закрепление врага на окраинах Константиновки станет началом конца для города.

Подразделение, в рядах которого воюет "Крым", сейчас защищает Константиновку. Валид поделился своими наблюдениями относительно тактики врага: россияне заходят в город малыми пехотными группами. Уже в пределах населенного пункта они пытаются закрепиться в частных домах на окраине.

По оценкам Машовца, оккупанты в районе Константиновки скорее всего будут прибегать к испытанной в Купянске и Покровске тактике, которая заключается в интенсивном проникновении и инфильтрации значительного количества малых пехотных групп в густонаселенные городские районы при массированной поддержке дронов.

Он также отметил, что войска РФ наступают на Константиновку со стороны Белой Горы и вдоль дороги Константиновка – Бахмут со стороны Предтечино. То есть захватчики пытаются добраться до восточной окраины Константиновки на максимально широком участке.

Ранее OBOZ.UA писал, что в 7 корпусе быстрого реагирования ДШВ рассказали, что оккупанты пытаются накопить силы для штурма Гришино возле Покровска. Недавно они, в частности, попытались перебросить в город несколько десятков легкой техники. Часть колонны украинские воины испепелили на марше, остальные добивали уже в Покровске, пока россияне искали, где бы ее спрятать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!