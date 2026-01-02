Оккупанты пытаются накопить силы для штурма Гришино возле Покровска – 7-й корпус ДШВ

На Покровском направлении россияне пытаются накопить силы для штурма населенного пункта Гришино. Для этого оккупанты попытались перебросить в Покровск более трех десятков единиц легкой техники.

Значительную часть вражеской колонны защитники испепелили еще на марше, остальных добили уже в юго-восточной части города. Об этом сообщили в 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Что известно

Сейчас российские оккупанты нацелились на населенный пункт Гришино на северо-западе от Покровска – и пытаются накопить силы для его штурма. Пока эти усилия остаются безрезультатными.

"Россияне попытались воспользоваться логистическим путем между Шевченко и Покровском для аккумуляции дополнительных сил и средств. Враг применил более 30 единиц легкой техники. Речь идет, в частности, о мотоциклах, багги и автотранспорте", – рассказали в 7 корпусе.

До Покровска доехала не вся вражеская колонна, отметили воины. Та же ее часть, что таки добралась до подконтрольной врагу части города, долго "не прожила".

"Подразделения в полосе обороны 7 корпуса БР ДШВ уничтожили часть техники еще во время марша оккупантов. В частности, благодаря работе системы M142 HIMARS. Другую часть Силы обороны обнаружили и поразили непосредственно в юго-восточных границах города, когда враг искал для себя укрытие", – говорится в сообщении.

По данным украинских воинов, неудачную попытку накопления сил и средств осуществили оккупанты из рядов 76 десантно-штурмовой дивизии РФ.

"Цель противника – нарастить дальнейшее давление на северные окраины Покровска, а в дальнейшем – осуществить штурм Гришино", – отметили в 7 корпусе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Нацгвардии рассказали о тактике оккупантов в районе Покровска. Часто россияне пытаются "просачиваться" по одному, надеясь, что их не заметят или пожалеют тратить средства поражения. Однако этот расчет врага не оправдывается.

