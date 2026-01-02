'Просачиваются' по одному: в Нацгвардии рассказали о тактике оккупантов в районе Покровска. Карта

Россияне продолжают попытки захватить Покровск. Прибегают они при этом к так называемой тактике инфильтрации – пытаются проникать в город и близлежащие населенные пункты по одному, чтобы оставаться незамеченными.

"Везет" просочиться, не привлекая внимания, не всем захватчикам: тех, кого обнаруживают на подступах к Покровску, воины Сил обороны сразу же уничтожают – чтобы облегчить ситуацию для побратимов, которые держат оборону в самом райцентре. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки артиллерийской бригады НГУ Игорь Яременко.

Что происходит на Покровском направлении

По словам военного, россияне продолжают активные штурмовые действия на Покровском направлении и пытаются продвинуться в сторону города. Перемещаются они часто по одному, надеясь остаться незамеченными.

"Есть случаи, когда по одному военнослужащие РФ перемещаются, поскольку они надеются, что реагировать на такие одиночные выходы никто не будет. Но реагируем, чтобы как можно меньшее количество вражеских сил проникло в город и, соответственно, насколько можем облегчаем именно бои в самом городе нашим Силам обороны, которые героически держат эти участки фронта", — сказал он.

Начальник штаба дивизиона артразведки также рассказал, что подразделения Сил обороны работают над расширением и поддержкой логистических маршрутов в направлении Покровска и Мирнограда, чтобы защитники обоих городов получали все необходимое для продолжения обороны.

Яременко назвал приоритетной задачей артиллерии на Покровском направлении контрбатарейную борьбу: артиллеристы делают все возможное для поддержки побратимов-пехотинцев.

"Мы, как артиллеристы, в первую очередь занимаемся контрбатарейной борьбой, то есть уничтожаем вражеские артсистемы, которые постоянно обстреливают позиции наших пехотных подразделений, наших расчетов ББЛА. Но при условии того, что штурмовые действия очень интенсивные, артиллерия сейчас работает и по живой силе, а также по бронетехнике", — отметил военный.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в группировке войск "Восток" заявили, что Силы обороны контролируют северную часть Покровска и расширяют логистические коридоры к Мирнограду.

Впрочем, по оценкам ISW, по состоянию на 1 января оккупанты снова продвинулись в районе Покровска. Зато Силы обороны имели успехи на западе Запорожской области.

