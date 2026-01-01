Украинские войска продвинулись на западе Запорожской области, оккупанты – в районе Покровска: анализ ISW

Недавно войска страны-агрессора России продвинулись на отдельных направлениях вблизи Покровска (Донецкая область). В то же время известно и о продвижении украинских военных в Степногорске и удержании ими позиций к северу от населенного пункта.

Об этом свидетельствует анализ специалистов Института изучения войны (ISW). По оценке аналитиков, геолокационные материалы свидетельствуют об отдельных изменениях позиций российских и украинских войск

Донецкая область

Ссылаясь на геолокационные видеозаписи, обнародованные 30 декабря, в ISW отмечают, что российские войска продвинулись на север от поселка Удачное, расположенного к юго-западу от Покровска.

30 и 31 декабря подразделения российского оккупационного войска осуществляли атаки непосредственно вблизи и в пределах Покровска, а также в районах Гришино, Родинского, Белицкого, Сухецкого, Красного Лимана, Мирнограда, Ровно, Котлино, Удачного и Молодецкого.

Запорожская область

На Ореховском направлении геолокационные видео от 30 декабря свидетельствуют, что украинские военные недавно продвинулись в пределах поселка Степногорск, расположенного к западу от Орехова. В то же время другие материалы подтверждают, что ранее в этом населенном пункте фиксировалось продвижение российских войск, однако, по оценке ISW, за последние 24 часа изменений в контроле не произошло.

Кроме того известно, что несмотря на заявления российских источников о присутствии оккупантов, украинские силы удерживают позиции или недавно продвинулись к северу от Степногорска.

В течение последних дней 2025 года оккупанты также атаковали к юго-востоку от Орехова вблизи Белогорья, к западу от Орехова в районе Приморского, а также в направлениях Павловки и Новояковлевки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, войска страны-агрессора РФ пытаютсяобойти Волчанск, чтобы расширить зону своего контроля. При этом в самом городе ситуация на данный момент достаточно стабильная. В населенном пункте украинские военные закрепились вдоль реки, и дальше враг не продвигается.

Также сообщалось, в Силах обороны Украины заявили, что борьба с российскими оккупантами за населенный пункт Гуляйполе в Запорожской области еще продолжается. Украинские военнослужащие отметили, что по состоянию на 31 декабря противник полностью не контролирует город. В пределах населенного пункта продолжаются бои.

