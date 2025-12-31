Оккупанты пытаются обойти Волчанск, чтобы расширить зону контроля – ВСУ

Войска страны-агрессора РФ пытаются обойти Волчанск, чтобы расширить зону своего контроля. В то же время в самом городе ситуация на данный момент достаточно стабильная.

В населенном пункте украинские военные закрепились вдоль реки, и дальше враг не продвигается. Об этом 31 декабря в телеэфире сообщил начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

"Там проблема скорее в том, что они (россияне. – Ред.) пытаются обходить, пытаются давить и расширять зону контроля, например в той же Вильче. Их оттуда выбивают, они там несут потери, но снова туда пытаются заходить, инфильтрируются и пытаются расширять там свое присутствие", – сказал он.

Трегубов отметил, что проблемой является не сам город, а попытки врага его обойти через меньшие населенные пункты поблизости. Единственный способ противодействовать противнику – это уничтожать его малые группы пехоты, подчеркнул спикер.

Ранее мы писали о том, что военнослужащие 16-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины ликвидировали малые штурмовые группы россиян, которые проникли в поселок Вильча Харьковской области. Населенный пункт находится в непосредственной близости от Волчанска, за который продолжаются бои.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные отбили очередной штурм оккупантов в районе Сотницкого Казачка (Харьковское направление). Там враг отступил с потерями.

