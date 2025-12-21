ВСУ отбили штурм в районе Сотницкого Казачка на Харьковщине, враг отступил с потерями: подробности

Украинские военные отбили очередной штурм оккупантов в районе Сотницкого Казачка(Харьковское направление). Там враг отступил со значительными потерями.

Об этом сообщает пресс-служба Группировки объединенных сил по состоянию на 18:00 21 декабря 2025 года. На Южно-Слобожанском и Великобурлукском направлениях с начала суток произошло 12 боевых столкновений.

"С целью наращивания наступательного потенциала противник предпринял попытку перемещения личного состава в районе Сотницкого Казачка. Вследствие огневого воздействия наших подразделений понес потери, отступил", – говорится в сообщении военных.

Оперативная обстановка:

– Кроме того, враг атаковал в Волчанске, возле Прилепки, Двуречанского и в сторону Избицкого и Обуховки.

– На Купянском направлении противник шесть раз пытался прорвать нашу оборону в сторону Куриловки, Петропавловки, Песчаного и Глушковки.

– На Лиманском направлении оккупанты совершили восемь атак на позиции Сил обороны в направлениях Дружелюбовки, Степного, Ольговки, Лимана, Дробышево и в районе Заречного.

Ранее сообщалось, что в Купянске Харьковской области продолжается активная фаза боевых действий. Окруженные остатки российских подразделений оказывают "очень суровое" сопротивление.

Напомним, партизаны "Атеш" заявили, что более 30 солдат 121-го и 122-го мотострелковых полков ВС РФ остаются в центре Купянска. А еще несколько отрядов забаррикадировались в подвалах жилых домов недалеко от больницы.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Генштабе нарастает напряжение после срыва планов по Купянску и Покровскому направлению. Провал установленных сроков вызвал резкую реакцию политического руководства РФ и обострил внутренние конфликты в военном командовании.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!