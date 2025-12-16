Забаррикадировались в подвалах: десятки российских солдат оказались в окружении в центре Купянска – 'Атеш'

Украинские военнослужащие продолжает зачищать Купянск Харьковской области от российских оккупантов. На данный момент в центре города прячутся еще несколько десятков захватчиков.

Российские оккупанты оказались в полном окружении в центральной городской больнице Купянска. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Бои за Купянск

По информации агента, военного движения из штаба 68-й мотострелковой дивизии ВС РФ, более 30 военнослужащих 121-го и 122-го мотострелковых полков остаются в центре Купянске. Кроме того, ещё несколько групп военнослужащих РФ забаррикадировались в подвалах жилых зданий недалеко от больницы.

Также партизаны подтвердили, что город почти полностью освобождён Силами обороны Украины, и массовое окружение стало неожиданностью для оккупантов. Сейчас боевые действия продолжаются на окраинах города.

В свою очередь, агенты "Атеш" используют своё положение в штабе дивизии, чтобы передавать информацию о планах российского командования, а также саботировать приказы высшего военного руководства. Партизаны отмечают, что мотивируются сохранением жизней как российских, так и украинских военнослужащих путём срыва возможности путинской армии к наступлению.

Напомним, украинские войска продолжают контрнаступление на Купянском направлении, уничтожая живую силу противника и возвращая территории под свой контроль. В свою очередь, российские пропагандисты признают серьезность ситуации для путинской армии на этом участке фронта.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военнослужащие продолжают ломать планы врага на Купянском направлении и возвращают территории под свой контроль. Защитники перекрывают маршруты поставки врага и уничтожают личный состав российской армии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!