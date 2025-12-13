Маршруты поставки врага были перекрыты: 'Хартия' показала кадры операции по зачистке оккупантов в Купянске. Видео

Украинские военнослужащие продолжают ломать планы врага на Купянском направлении и возвращают территории под свой контроль. Защитники перекрывают маршруты поставки врага и уничтожают личный состав российской армии.

В настоящее время продолжаются бои в центре Купянска. Об этом сообщили в бригаде Национальной гвардии "Хартия".

Обстановка в Купянске

По словам военнослужащих, в Купянске произошли действительно интересные события, которые идут в разрез пропагандистским заявлениям Кремля. Пока руководство страны-агрессора рассказывает о захвате Купянске и мечтает продвинуться дальше, украинские защитники на самом деле уничтожают россиян в самом городе и ближайших населенных пунктах.

За последние несколько месяцев поисково-ударная группировка "Хартия" под командованием 2-го корпуса НГУ "Хартия" совершила прорыв к реке Оскол, полностью перекрыла маршруты поставки врага, освободила пригородные села и несколько кварталов на севере города. В настоящее время продолжаются бои в центре Купянска, где в окружении Сил обороны находятся более 200 оккупантов.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский создал поисково-ударную группировку "Хартия" в сентябре как ответ на обострение ситуации в этом направлении. В состав группировки вошла 13-я бригада Национальной гвардии Украины "Хартия", 475-й штурмовой полк "Код 9.2" 92-й штурмовой бригады, подразделения Иностранного легиона ГУР МО и 144-й механизированной бригады.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Силы обороны Украины недавно отбросили оккупантов из части Купянска и освободили от врага ряд населенных пунктов вокруг райцентра. Это произошло на фоне российских заявлений, сделанных на самом высоком уровне, о якобы полном контроле войск РФ над этим городом на Харьковщине.

