Украинские войска продолжают контратаки на Купянском направлении: российские пропагандисты запаниковали – ISW

Украинские войска продолжают контрнаступление на Купянском направлении, уничтожая живую силу противника и возвращая территории под свой контроль. В свою очередь российские пропагандисты признают серьезность ситуации для путинской армии на этом участке фронта.

По состоянию на 15 декабря украинские войска продолжали зачистку Купянска, где остаются несколько сотен российских оккупантов. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Ситуация в Купянске

Защитники Украины освободили несколько населенных пунктов и близлежащие лесные массивы в районе Купянска. Также в ВСУ отметили, что российские войска продолжают попытки проникновения для усиления позиций в Купянске через газопровод, но украинские силы заблокировали трубопровод и контролируют его по всем возможным точкам выхода.

Опубликованные 14 и 15 декабря видеозаписи с геолокацией указывают на то, что российские войска, вероятно, не удерживают позиции в Петропавловке (к востоку от Купянска), вопреки заявлениям России о продвижении в этом районе. В самом районном центре захватчики пытаются поддерживать остатки своих войск с помощью БПЛА. Однако логистическая ситуация российских войск в Купянске осложнена тем, что БПЛА имеют ограниченную грузоподъемность, не могут летать над определенными районами и иногда сбрасывают припасы таким образом, что российские позиции становятся уязвимыми для украинских войск.

Пропагандисты паникуют

В России пропагандисты продолжили признавать, что положение путинской армии в Купянске ухудшается. Один из рупоров Кремля утверждал, что российские войска удерживают некоторые позиции в северной и центральной частях Купянска, но остальная часть города либо является спорной "серой зоной", либо находится под контролем Украины.

Другой пропагандисты утверждал, что положение российских войск в западной части Купянскя быстро ухудшается, и признавал, что украинские войска продвинулись в Купянске и соседних населенных пунктах.

Также пропагандисты признают, что российские войска больше не обладают превосходством в живой силе в этом районе и что украинские усилия по перехвату препятствуют российским операциям. Также сообщается, что успехи Украины в Купянске вынудили российских операторов беспилотников отступить из этого района на левый берег реки Оскол.

Напомним, силы обороны Украины недавно отбросили россиян из части Купянска и освободили ряд населенных пунктов вокруг райцентра. Это произошло на фоне российских заявлений, сделанных на самом высоком уровне, о якобы полном контроле войск РФ над этим городом.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военнослужащие продолжают ломать планы врага на Купянском направлении и возвращают территории под свой контроль. Защитники перекрывают маршруты поставки врага и уничтожают личный состав российской армии.

