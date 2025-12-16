'Чтобы показать миру, что Путин врет': Зеленский объяснил, почему решил посетить Купянск. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский лично посетил Купянск (Харьковская область), чтобы опровергнуть заявления страны-агрессора России о якобы захвате города. По его словам, линия фронта находится очень близко, однако город остается под контролем украинских военных.

Об этом глава государства заявил 16 декабря в ходе выступления в парламенте Нидерландов. По словам Зеленского, публичное разоблачение российской лжи является необходимым условием восстановления справедливости.

Зеленский пояснил, что решил лично поехать в Купянск, чтобы продемонстрировать миру ложность заявлений россиян о захвате города.

"Путин публично солгал, заявив, что российские силы уже захватили этот город. Поэтому я сам поехал в Купянск, чтобы показать миру, что Путин врет. Просто показать одну вещь. Мы должны продолжать показывать каждую российскую ложь, потому что правда восстанавливает справедливость", – сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что продолжает опровергать ложные заявления России как непосредственно на передовой, так и на международном уровне. Кроме того, украинский лидер обратился с призывом поддерживать Украину в этих усилиях к международным партнерам.

Что предшествовало

В пятницу, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский посетил прифронтовую Харьковскую область. Глава государства в честь Дня Сухопутных войск Украины побывал у военных в Купянске.

Также глава государства провел торжества по случаю Дня Сухопутных войск, отметив государственными наградами военнослужащих.

Ситуация в Купянске

По состоянию на 15 декабря украинские военнослужащие продолжают зачищать Купянск Харьковской области от российских оккупантов. Сейчас в центре города скрываются еще несколько десятков захватчиков.

Российские оккупанты оказались в полном окружении в центральной городской больнице Купянска.

Защитники Украины освободили несколько населенных пунктов и прилегающие лесные массивы в районе Купянска. Также в ВСУ отметили, что российские войска продолжают попытки проникновения для усиления позиций в Купянске через газопровод, но украинские силы заблокировали трубопровод и контролируют его по всем возможным точкам выхода.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 16 декабря, президент Украины Владимир Зеленский выступил в парламенте Нидерландов. Ранее украинский лидер прибыл в страну с официальным визитом.

Также Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия ежемесячно теряет на войне в Украине около 30 тыс. своих военнослужащих. Такие цифры в очередной раз подчеркивают, что кремлевский диктатор Владимир Путин не слишком озабочен судьбой своих граждан.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!