'Необратимая потеря': почему Россия не сможет восстановить пораженную в Новороссийске подводную лодку 'Варшавянка'

Поражение российской подводной лодки проекта 636.3 "Варшавянка" в Новороссийске, из-за отсутствия возможности отремонтировать судно, фактически можно приравнять к его уничтожению. Это создает для страны-агрессора России долгосрочные и необратимые потери подводных сил.

Об этом говорится в материале украинского военного портала Defence Express. Как отмечается, из-за взрыва в кормовой части вышли из строя приводы рулей и другие критические элементы. Восстановление судна требует длительного и дорогостоящего ремонта.

Ключевая проблема заключается не только в характере повреждений, а в отсутствии у страны-агрессора возможности ремонтировать подводные лодки в Черном море. В качестве примера Defence Express приводит Б-237 "Ростов-на-Дону", который после поражения 13 сентября 2023 года находился в сухом доке Севастопольского морского завода. Только в июне 2024 года субмарину смогли переправить на 13-й судоремонтный завод в Килен-бухте.

В июле 2024 года россияне заявили, что завершили доковый ремонт, однако в ночь на 2 августа после очередного ракетного удара "Ростов-на-Дону" был затоплен. Это подтвердило ограниченность ремонтных возможностей даже на единственных мощностях Черноморского флота РФ, которые расположены во временно оккупированном Севастополе.

Ранее сложные ремонтные работы для подводных лодок этого проекта проводили не в Черном, а в Балтийском море на "Кронштадтском морском заводе". Однако после начала полномасштабного вторжения Россия потеряла возможность выводить корабли через Босфор и без рисков размещать и ремонтировать их в Севастополе.

В результате РФ терпит необратимую потерю подводной лодки до конца войн.

Что предшествовало

15 декабря стало известно, что СБУ успешно поразила российскую подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка" в порту Новороссийск. Операция стала возможной благодаря использованию подводных дронов Sub Sea Baby, которые впервые в истории применились для атаки на субмарину. В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из строя.

По данным СБУ, на борту подводной лодки находились четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр", которые Россия использует для ударов по территории Украины, а его стоимость оценивается примерно в 400 млн долларов США.

Ранее OBOZ.UA сообщал, дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили нефтедобывающие платформы компании "Лукойл-Нижневолжскнефть", которые работают в Каспийском море. Из-за атаки промышленные мощности были выведены из строя, а работа приостановлена.

Также напомним, 10 декабря, морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море нефтяной танкер Dashan, принадлежащий "теневому флоту" России. Это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ с ВМС Украины.

