Был носителем крылатых ракет 'Калибр': СБУ поразила российскую подводную лодку в Новороссийске. Видео

Служба безопасности Украины успешно поразила российскую подводную лодку класса "Варшавянка" в порту Новороссийск. Операция стала возможной благодаря использованию подводных дронов "Sub Sea Baby", которые впервые в истории применились для атаки на субмарину.

В результате взрыва лодка получила критические повреждения и фактически выведена из строя. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Служба безопасности Украины провела очередную уникальную спецоперацию и устроила морской "хлопок" в порту Новороссийска. Впервые в истории подводные дроны "Sub Sea Baby" взорвали российскую подводную лодку класса 636.3 "Варшавянка" (по классификации НАТО – Kilo). В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и, фактически, выведена из строя", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, на борту подводной лодки находились четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр", которые Россия использует для ударов по территории Украины. Операция была совместной: ее проводили 13-е Главное управление военной контрразведки СБУ и Военно-морские силы Украины.

Стоимость подводной лодки оценивается примерно в 400 млн долларов США, а из-за международных санкций строительство аналогичной субмарины сейчас может стоить до 500 млн. Класс "Варшавянка" известен также под названием "Черная дыра" из-за способности корпуса поглощать звуки и оставаться малозаметным для сонаров.

Взорванная лодка находилась в Новороссийске из-за предыдущих успешных операций надводных морских дронов "Sea Baby", которые заставили российские корабли и субмарины покинуть Севастопольскую бухту во временно оккупированном Крыму.

Стоит отметить, в августе 2024 года в порту Севастополя была успешно поражена подводная лодка черноморского флота РФ "Ростов-на-Дону".

Повторный удар по ней был нанесен 13 сентября, а позже появились фото, на которых были видны последствия потопления.