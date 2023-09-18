"Это металлолом": появились новые фото поврежденной подводной лодки "Ростов-на-Дону"

Поврежденная 13 сентября российская подводная лодка "Ростов-на-Дону" появилась на новых фото. Эти кадры свидетельствуют о серьезном уроне, нанесенном во время "бавовны" на территории судоремонтного завода в Севастополе (временно оккупированный Крым).

Кадры опубликовал проект Conflict Intelligence Team. Основатель группы CIT Руслан Левиев на видео в YouTube отметил: если подлодку и возможно восстановить, то только многолетним ремонтом (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

На кадрах, полученных CIT, видно: одна дыра расположена в передней части лодки, но есть и вторая, с правого борта. Предположительно, подлодку поразили две ракеты.

"Какая красота!.. Ну это металлолом, конечно. Это до свидания", – прокомментировал увиденное блогер Майкл Наки.

Видео дня

Основатель группы Conflict Intelligence Team Левиев убежден, что поставить "Ростов-на-Дону" в строй до конца войны против Украины у ВС РФ не выйдет, потому что повреждения критические.

Второе пораженное судно – БДК "Минск" – может пойти только на списание и металлолом, добавил Левиев.

Как писал OBOZREVATEL:

– В результате атаки по временно оккупированному Севастополю 13 сентября на судоремонтном заводе страны-агрессора были поражены большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону", с которой оккупанты запускали по Украине ракеты.

– В ударе по флоту России в Севастополе были задействованы в том числе Силы специальных операций ВС Украины.

– Партизанское движение "Атеш" заявило, что данные о важных военных целях противника собирали их агенты, а также простые жители города.

– В Воздушных силах ВСУ намекнули, что удар по порту в Севастополе был нанесен ракетами Storm Shadow/SCALP. Такое же мнение озвучил британский телеканал Sky News.

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