Чем ВСУ поразили корабли в оккупированном Крыму: в Воздушных силах сделали намек

В Воздушных силах ВСУ намекнули, что удар по порту во временно оккупированном Севастополе 13 сентября был нанесен ракетами Storm Shadow/SCALP. Об этом может свидетельствовать заявление командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука, который выразил благодарность украинским пилотам за "замечательную боевую работу".

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Соответствующее сообщение после утренних взрывов в месте расположения кораблей оккупантов он опубликовал в своем Telegram. Мониторинговые каналы называют "очень положительной новостью" тот факт, что удар могли нанести ракетами.

"Произведение эшелонированного ПВО врага. Поражение двух судов, одно из которых стратегического значения, за один удар", – аргументировали на канале.

Как сообщалось, в результате атаки получили повреждения большой десантный корабль (проект 775) – попадание прямо в машинное отделение, а также подлодка, являющаяся ракетоносителем "Калибров", степень повреждения неизвестна.

Впоследствии в Страткоме ВСУ подтвердили, что 13 сентября украинские войска нанесли успешные удары по средствам ВМС и портовой инфраструктуре оккупантов в корабельной бухте Севастополя.

Напомним, в ГУР сообщили, что во время ночной атаки на временно оккупированный Севастополь был поврежден большой десантный корабль и подлодка Черноморского флота РФ. Оба размещались на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе, где в результате прилетов вспыхнул мощный пожар. Также повреждения получили и российские плавсредства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В сети поднялся ажиотаж из-за взрывов, которые ночью 13 сентября прогремели в Севастополе. В традиционной для себя манере россияне требуют больше бомбить Киев, а также жалуются, что им страшно выходить на улицу.

– Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук загадочно прокомментировал атаку на временно оккупированный Севастополь. Он выразил благодарность украинским пилотам и намекнул на продолжение.