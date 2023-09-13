'Есть повреждения': в ГУР подтвердили поражение корабля и подводной лодки в результате атаки на Севастополь

Во время ночной атаки на временно оккупированный Севастополь был поврежден большой десантный корабль и подлодка Черноморского флота РФ. Оба находились на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе, где в результате прилетов вспыхнул мощный пожар.

Видео дня

Также повреждено оборудование завода. Потери врага OBOZREVATEL подтвердили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В ГУР уверяют, что в результате ночной атаки повреждения получило оборудование судоремонтного завода имени С.Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе.

Также повреждения получили и российские плавсредства. На утро 13 сентября военная разведка Украины подтверждает повреждение по меньшей мере двух кораблей: большого десантного корабля и подводной лодки оккупантов.

Речь, предварительно, идет о десантном корабле "Минск" и подлодке "Ростов-на-Дону".

Напомним, в ночь на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе в Крыму на судоремонтном заводе прогремели мощные взрывы. На месте прилетов вспыхнул мощный пожар.

Впоследствии местный гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в результате атаки ВСУ по Севастополю якобы пострадали 24 человека. В росСМИ сообщили, что в результате атаки двое сотрудников завода погибли и 26 пострадали.

По данным росСМИ, в результате атаки на Севастополь вспыхнул Севастопольский морской завод. Это судостроительное предприятие, расположенное на Корабельной стороне Севастополя, завод является основной площадкой для строительства и ремонта судов Черноморского флота РФ.

Утром 13 сентября в минобороны РФ заявили об ударе десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. В атаке обвинили украинскую армию.

При этом, пытались убедить в России, ПВО якобы сбило семь ракет, а патрульный корабль "Василий Быков" "уничтожил все безэкипажные корабли". Однако там признали, что в результате попадания крылатых ракет противника "потерпели повреждения два находящихся на ремонте корабля".