Как выглядит большой десантный корабль 'Минск' после атаки на Севастополь: первое фото

После ночной атаки на временно оккупированный Севастополь на судостроительном заводе был поврежден десантный корабль и подлодка оккупантов. В сети появилось фото одного из пораженных судов – большого десантного корабля "Минск".

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Фото опубликовал мониторинговый Telegram-канал monitor. Судя по кадру, свое этот БДК уже отходил.

Пользователи соцсетей уже создали визуализацию, дающую понимание, что именно попало в кадр на фото поврежденного БДК "Минск".

Тем временем в группе "Информационное сопротивление" со ссылкой на местные источники констатировали, что ни "Минск", ни российская подводная лодка "Ростов-на-Дону", которую оккупанты использовали для запусков ракет по Украине, к дальнейшей эксплуатации непригодны.

"Оба судна, которые находились здесь на ремонте, восстановлению не подлежат. Кроме того, на Севморзаводе повреждены еще два судна, их восстановить, возможно, получится", – гласит сообщение.

О том, что БДК "Минск" безвозвратно утерян, сообщают также российские пропагандисты.

"Все, что осталось от большие десантного корабля проекта 775 "Минск". Видны основные "ориентиры" – лебедка кормового якорного устройства, АК-725, антенный пост РЛС обнаружения. Судя по всему прилет точно в антенный пост системы управлением огнем. Вся надстройка провалилась в корпус. Полный безвозврат и занятый док, пока это все порежут на лом", – причитают пропагандисты одного из z-пабликов РФ.

Тем временем в минобороны России продолжают пускать россиянам пыль в глаза и уверяют, что "два корабля Военно-морского флота, проходившие плановый ремонт в судоремонтном заводе им. С. Орджоникидзе в городе Севастополь и поврежденные в результате ракетного удара киевского режима 13 сентября, будут полностью восстановлены и продолжат боевую службу в составе своих флотов".

Напомним, в ночь на 13 сентября во временно оккупированном Севастополе в Крыму на судоремонтном заводе прогремели мощные взрывы. На месте прилетов вспыхнул мощный пожар.

Впоследствии местный гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в результате атаки ВСУ по Севастополю якобы пострадали 24 человека. В росСМИ сообщили, что в результате атаки двое сотрудников завода погибли и 26 пострадали.

По данным росСМИ, в результате атаки на Севастополь загорелся Севастопольский морской завод. Это судостроительное предприятие, расположенное на Корабельной стороне Севастополя, является основной площадкой для строительства и ремонта судов Черноморского флота РФ.

Утром 13 сентября в минобороны РФ заявили об ударе десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. В атаке обвинили украинскую армию.

При этом, пытались убедить в России, ПВО якобы сбила семь ракет, а патрульный корабль "Василий Быков" "уничтожил все безэкипажные корабли". Однако там признали, что в результате попадания крылатых ракет противника "получили повреждения два находящихся на ремонте корабля".

Впоследствии поражение большого десантного корабля и подлодки захватчиков подтвердили в ГУР МОУ.