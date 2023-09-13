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В оккупированном Севастополе прозвучали мощные взрывы, видно зарево и дым. Фото и видео
Ночью в среду, 13 сентября, в оккупированном Севастополе (Крым) были слышны мощные взрывы – очевидцы насчитали по меньшей мере семь. После них над городом поднялся дым.
Кроме того, было видно зарево. Об этом сообщил Telegram-канал "Крымский ветер". В сети писали о работе российской ПВО, которая, вероятно, не была успешной.
По данным мониторинговых каналов, взрывы звучали в районе Инкермана, где базируются корабли и подлодки Черноморского флота РФ. Предварительно, есть прилет в районе Южной бухты.
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