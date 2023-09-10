В РФ пожаловались на ночную атаку БПЛА на Крым и выдали, что 'уничтожили украинский десант' возле Змеиного

В России пожаловались на атаку дронов на временно оккупированный Крым. По версии оккупантов, в ходе атаки ночью 10 сентября было задействовано восемь БПЛА самолетного типа, все дроны, уверяют захватчики, якобы сбили над акваторией Черного моря.

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Кроме того, представители вражеского оборонного ведомства в сводках также "уничтожили" американские катера с украинским десантом у острова Змеиный. Бодрые рапорта об очередных "победах" появились в Telegram-канале минобороны РФ.

По версии министерства обороны государства-агрессора, минувшей ночью беспилотники самолетного типа атаковали временно оккупированный Крым. Это представители ведомства, ответственного за регулярные массированные атаки по мирным украинским городам и селам, почему-то назвали "террористической атакой киевского режима", направленной на "объекты на территории Российской Федерации".

По традиции, в российских сводках упомянутая "атака" была "пресечена".

"Ночью 10 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря вблизи побережья Республики Крым", – выдали в МО РФ.

При этом накануне вечером гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов также заявлял о якобы сбитии трех БпЛА. Включены ли они в упомянутые восемь – неизвестно.

Однако "пресеченной атаки дронов" оккупантам показалось мало – поэтому они заодно "уничтожили три американских катера с украинским десантом возле Змеиного". Они, по версии МО РФ, намеревались захватить Крымский полуостров.

"Сегодня ночью в западной части акватории Чёрного моря северо-восточнее острова Змеиный самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении Крымского побережья", – заявили оккупанты.

Напомним, накануне, 9 сентября, в оккупированном Крыму было горячо: пожары вспыхнули на российских военных объектах в Симферополе, Феодосии, Новоозерном и Счастливцево.

Местные гауляйтеры попытались убедить, что речь идет о "бытовых пожарах".