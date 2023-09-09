В Симферополе и Феодосии произошла 'бавовна': загорелась в/ч, были слышны мощные взрывы и стрельба. Видео

В оккупированном Симферополе вечером 9 сентября прогремели взрывы и стрельба, после чего вспыхнул пожар в воинской части. Над городом поднялся высокий столб черного густого дыма, а оккупационные власти заявили об "обычном бытовом возгорании". Кроме того, стало известно о пожаре в оккупированной Феодосии.

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Об инциденте сообщили местные СМИ, ссылаясь на очевидцев. Также было обнародовано видео мощного пожара и звуков интенсивной стрельбы в Симферополе (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).

В российском МЧС заявили, что в городе вспыхнули склады воинской части.

Тем временем у российских захватчиков, как обычно, "ничего не происходит" и "паники нет". В частности, так называемый советник главы Крыма Олег Крючков выдал, что в в/ч якобы произошло "бытовое возгорание".

В то же время коллаборант набросился с обвинениями на "украинскую пропаганду", которая, по его словам, якобы стремится "превратить любой пожар в Симферополе в победу".

О пострадавших информации нет. Как сообщили в движении "Крымские партизаны", огонь охватил в/ч оккупантов 70270. В сети пишут, что пожар случился в районе складов, где хранятся цистерны с топливом.

По его словам, на месте работают два пожарных автомобиля, пожар локализован.

В то же время коллаборант набросился с обвинениями на "украинскую пропаганду", которая, по его словам, якобы стремится "превратить любой пожар в Симферополе в перемогу".

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