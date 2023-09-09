В Крыму произошло сразу четыре взрыва недалеко от полигона: что известно

В оккупированном Крыму прогремело четыре мощных взрыва вблизи города Старый Крым на юге полуострова (Кировский район АРК). Известно, что неподалеку находится военный полигон российских оккупантов.

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О "бавовне" около 11 часов дня сообщили местные паблики, ссылаясь на очевидцев.По их данным, сначало прозвучало "два мощнейших взрыва", спустя примерно 25 минут стало известно о еще двух.

Оккупационные власти полуострова пока не комментировали ситуацию.

Об "утилизации" боеприпасов захватчики также не предупреждали. Так, ранее местные слышали взрывы во время учений или планового уничтожения снарядов на Старокрымском полигоне.

Напомним, 19 июля на этом полигоне произошла мощная "бавовна", из-за которой оккупантам пришлось остановить движение на трассе "Таврида". Рано утром взрывы прогремели на крупном складе БК страны-агрессора. Оккупационные власти тогда не назвали причину пожара, но объявили эвакуацию.

31 августа взрывы вновь звучали в районах Старокрымского полигона.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Военный эксперт Роман Свитан спрогнозировал падение второй и третьей линии обороны оккупантов, в результате чего уже до конца года дорога в Крым может быть открыта.

– По данным ОК "Юг", войска РФ развернули в Крыму новую базу для запуска "шахедов". Теперь вражеские дроны смогут достигать целей быстрее, чем при запуске с восточного побережья Азова.