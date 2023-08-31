В Крыму прогремели взрывы в районе Старокрымского полигона и аэродрома в Кировском

Утром 31 августа временно оккупированный Крым посетила "бавовна". Взрывы и стрельба звучали в районах Старокрымского полигона и аэродрома в Кировском.

Видео дня

О военных учениях захватническая власть не предупреждала. Для "утилизации" боеприпасов, признали местные Telegram-каналы, тоже еще рано.

Отметим, что полигон российских войск "Старокрымский" расположен вблизи села Кринички (Кировский район АР Крым). По данным Центра журналистских расследований, он используется для подготовки 56-го гвардейского десантно-штурмового полка ВС РФ, который дислоцируется в оккупированной Феодосии с 1 декабря 2021 года.

Военный аэродром Кировское расположен южнее одноименного городка на востоке полуострова. С 1 марта 2014 года он был захвачен силами Черноморского флота РФ.

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2023 года территория страны-агрессора России и временно оккупированного Крыма была атакована беспилотниками не менее 190 раз. Чаще взрывы раздавались в Брянской, Белгородской и Курской областях РФ, а также на украинском полуострове.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!