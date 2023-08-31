И это еще не конец: в течение 2023 года украинские дроны атаковали Россию и Крым более 190 раз. Карта

С начала 2023 года территория страны-агрессора России и временно оккупированного Крыма была атакована беспилотниками по меньшей мере 190 раз. Чаще всего взрывы звучали в Брянской, Белгородской и Курской областях РФ, а также на украинском полуострове Крым.

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Об этом говорится в материале ВВС news. Как отмечается, во время подсчетов учитывали соответствующие сообщения в российских пропагандистских изданиях.

Удары в ночь на 30 августа сразу по шести регионам России стали самыми масштабными с начала этого года.

"Украина не взяла на себя ответственность за это, хотя президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что атаки на российскую территорию – это "неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс", – пишет издание.

По данным BBC Verify, в 2023 году произошло около десятка атак морских беспилотников на российские цели в Черном море, в том числе на военно-морские базы и Крымский мост.

Кроме того, несколько раз БПЛА достигли Московской области, которая находится примерно в 450 км от границы с Украиной. Эти атаки приводили к эвакуации людей, и на время останавливали московские аэропорты.

Россия даже обвиняла Украину в попытке убить российского диктатора Владимира Путина во время якобы удара по Кремлю 3 мая. Украина это отрицала.

В соцсетях писали, что в нескольких недавних атаках на Москву были задействованы ударные беспилотники дальнего радиуса действия "Бобер".

В 2023 году объектами атак стали нефтяные объекты, аэродромы и энергетическая инфраструктура на территории страны-агрессора.

Журналисты отметили, что было выявлено как минимум девять сообщений об атаках дронов на нефтебазы. Одна из них расположена в Севастополе – 29 апреля та было уничтожено несколько нефтяных резервуаров.

Также 31 мая в Краснодарском крае на юге России, примерно в 200 км (124 милях) от границы с Крымом, произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Губернатор региона заявил, что, вероятно, причиной стал беспилотник.

Лейла Гест, аналитик консалтинговой компании Sibylline по безопасности, говорит: "Весьма вероятно, что украинские силы будут уделять приоритетное внимание атакам на нефтеперерабатывающие заводы, а также железнодорожную инфраструктуру и российскую логистику в целом, чтобы вызвать максимальный ущерб".

"Украина заявляет, что быстро увеличивает производство дронов, поскольку спрос на передовой растет. Что касается дальности действия, эксперты говорят, что дроны, запущенные с Украины, могут достичь глубокой территории России", – говорится в материале.

Напомним, что в ночь на 30 августа взрывы прогремели сразу в нескольких регионах РФ: Псковской, Брянской, Калужской, Орловской, Рязанской, Тульской и Московской области. Россияне были в ярости от утверждений МО РФ об "эффективной работе" ПВО. Особенно шокировал россиян фейерверк на псковском военном аэродроме, в результате которого были уничтожены сразу несколько бортов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГУР рассказали, что на аэродроме в Пскове (РФ) были уничтожены и повреждены самолеты оккупантов. Предварительно, ликвидировано четыре транспортных Ил-76.

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