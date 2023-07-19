В оккупированном Крыму перекрыли трассу "Таврида" из-за взрывов на военном полигоне: появились новые видео

Из-за мощной "бавовны" на полигоне российских войск "Старокрымский" вблизи села Кринички (Кировский район АР Крым) оккупантам пришлось остановить движение на трассе "Таврида". Перекрыт участок со 118 км по 130 км.

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Об этом утром в среду, 19 июля, сообщил Telegram-канал "Крымский ветер". Отметим, что взрывы на крупном складе БК российских захватчиков прогремели ранним утром. Первые сообщения об этом в социальных сетях начали распространяться около 4:40 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Незаконным "властям" полуострова пришлось признать ЧП. Пока что они пишут о "пожаре на полигоне", не уточняя его причину.

"Причины возгорания на полигоне в Кировском районе установят следственные органы", – заявил утром коллаборант Сергей Аксенов.

Участок трассы "Таврида", который проходит близко к полигону, перекрыли. Транспорт перенаправляется по региональной сети через населенные пункты Старый Крым и Первомайское. Это старая керченская дорога, однако пропагандисты уверяют, что она "хорошая" и "проблем не будет.

"В районе Первомайского, Старого Крыма уходим с "Тавриды" на старую дорогу. На "Тавриду" возвращаемся за Феодосией. Также в обратном направлении", – пишут в крымских Telegram-каналах.

Также оккупационные так называемые власти объявили, что планируется временная эвакуация из зоны, прилегающей к военному объекту. Речь идет о жителях четырех населенных пунктов – это более двух тысяч человек.

Тем временем утром 19 июля очередь машин в Новоазовске (Донецкая область) близ границы на выезд из временно оккупированных территорий юга Украины в Россию составила 12 километров. Это объездной путь, который россияне рекомендовали использовать вместо Крымского моста, который 17 июля тоже столкнулся с "бавовной".

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко пошутил, что это очередь "крымских туристов". "Что-нибудь случилось? Пляжный сезон пошел не по плану?" – написал чиновник на своем Telegram-канале.

Как писал OBOZREVATEL:

– В России заявили, что в результате атаки на Крымский мост, совершенной около 3:00 понедельника, 17 июля, на автомобильной части разрушено полностью и не подлежит восстановлению одно пролетное строение.

– Оккупанты уже пригнали на мост через Керченский пролив спецтехнику и заявили о начале ремонта.

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