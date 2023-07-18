Как выглядит Крымский мост на следующий день после взрывов: в сети появилось новое видео

Несколько плит Крымского моста после ночных взрывов 17 июля продолжают свисать с опор. Оккупанты уже пригнали на мост спецтехнику и заявили о начале ремонта.

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Также известно, что захватчики организовали движение по мосту реверсивным способом. Об этом пишут российские пропагандистские Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пассажиры поездов, следующих из страны-террориста РФ во временно оккупированный Крым, наблюдали за началом ремонтных работ. Российские власти заявляют, что пока неизвестно, во сколько обойдется восстановление уничтоженного автомобильного пролета.

В свою очередь пропагандисты утверждают, что движение по мосту организовано реверсивным способом. Из-за этого со стороны Керчи и Краснодарского края РФ образовалась автомобильная пробка.

Напомним, что утром 17 июля на Крымском мосту прогремело несколько взрывов, из-за чего движение по мосту было остановлено. Оказалось, что обрушилась часть дорожного полотна, образовав пропасть.

По данным источников OBOZREVATEL, это была спецоперация СБУ и ВМС ВСУ – объект атаковали надводными дронами.

Ранее в России заявили, что в результате атаки, совершенной около 3:00 понедельника, 17 июля, на автомобильной части Крымского моста разрушено полностью и не подлежит восстановлению одно пролетное строение. Речь идет о полосе, по которой транспорт двигался в направлении Тамани (Краснодарский край РФ). Эту часть конструкции в РФ обещали заменить.