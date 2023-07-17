Крымский мост атаковали с помощью надводных дронов: что о них известно

Ночью 17 июля на Крымском мосту прогремело несколько взрывов, после чего часть конструкций была разрушена. Источники OBOZREVATEL в Службе безопасности сообщили, что незаконная переправа была атакована надводными дронами в ходе совместной операции СБУ и ВМС Украины.

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Украинский ударный морской дрон – это небольшое, скоростное и высокоманевренное дистанционно пилотируемое судно, несущее на борту боевую часть, детонирующую при ударе. Об этом сообщает сайт "Милитарный" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Несмотря на сложные условия применения, украинские дроны имеют достаточно простую конструкцию, которая позволяет их производить на малых непрофильных предприятиях в условиях воюющей страны. Согласно официальным заявлениям украинских представителей, стоимость одной единицы составляет около 250 тыс. долларов.

Конструкция надводного дрона основана на гражданском гидроцикле канадской компании Sea-Doo, а именно модели GTX или Fish Pro, достаточно распространенные на рынке. Такой подход значительно упростил и удешевил процесс производства дронов.

Надводный дрон приводится в действие водометным двигателем в кормовой части корпуса, работающего в связке с мощным трехцилиндровым бензиновым двигателем Rotax, способным разгонять гидроцикл до 70 миль (112 км) в час.

Еще одной особенностью морского дрона первого поколения является система инициации боевой части. Взрывчатка, установленная внутри корпуса, приводится в действие благодаря расположенным в носовой части двум ударным детонаторам. Последние, вероятно, были взяты из советских авиационных боеприпасов, что приводит к мысли об использовании в роли боевой части авиационных бомб ФАБ-100 или ФАБ-250.

Для морского дрона был изготовлен совершенно новый металлический корпус, вероятно, из алюминия, взамен оригинальному из стекловолокна, которым комплектовался гидроцикл. В ходе краундфандинговой кампании по сбору средств на производство флота этих беспилотников производителями была заявлена часть технических характеристик.

Ударный беспилотник имеет следующие ТТХ:

Длина – 5,5 м

Полный вес – до 1000 кг

Операционный радиус действия – до 400 км

Дальность хода – до 800 км

Автономность – до 60 часов

Боевая нагрузка – до 200 кг

Максимальная скорость – 80 км/ч

Способы навигации – автоматическая GNSS, инерционная, визуальная.

Напомним, утром 17 июля гауляйтер временно оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил о "ЧП" на Крымском мосту, из-за которого движение по нему было остановлено. Оказалось, что там после ночных взрывов образовалось несколько больших провалов дорожного полотна и есть жертвы.

Ранее очевидцы разрушения Крымского моста рассказали, что слышали два взрыва около трех часов ночи. Первый взрыв раздался в 3:04, а второй прогремел в 3:20. В результате происшествия одна плита моста съехала вниз.

Как сообщал OBOZREVATEL, атака на Крымский мост в ночь на 17 июля является спецоперацией Службы безопасности Украины и Военно-морских сил Украины. Мост атаковали с помощью надводных дронов. Операция была сложной, но в итоге СБУ и ВМС удалось сделать запланированное.

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