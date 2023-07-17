Атака на Крымский мост – спецоперация СБУ и ВМС: эксклюзивные подробности

Атака на Крымский мост в ночь на 17 июля является спецоперацией Службы безопасности Украины и Военно-морских сил Украины. Мост атаковали с помощью надводных дронов.

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Операция была сложной, но в итоге СБУ и ВМС удалось сделать запланированное. Об этом OBOZREVATEL сообщили собственные источники в Службе безопасности.

В СБУ отметили, что к ночному подрыву Крымского моста причастны Военно-морские силы Украины и Служба безопанстсти. Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но, в конце концов, это удалось сделать.

Ранее глава СБУ Василий Малюк заявлял, что Крымский мост – вполне законная для Украины цель и обещал рассказать детали уникальных спецопераций после Победы над российскими оккупантами.

Напомним, утром 17 июля гауляйтер временно оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил о "ЧП" на Крымском мосту, из-за которого движение по нему было остановлено. Оказалось, что там после ночных взрывов образовалось несколько больших провалов дорожного полотна и есть жертвы.

Ранее очевидцы разрушения Крымского моста рассказали, что слышали два взрыва около трех часов ночи. Первый взрыв раздался в 3:04, а второй прогремел в 3:20. В результате происшествия одна плита моста съехала вниз.

Как сообщал OBOZREVATEL, партизаны "Атеш" рассказали, что российские оккупанты в Крыму находятся в ожидании контрнаступления ВСУ. Поэтому они пытаются спасти Крымский мост от ракет Storm Shadow с помощью угловых отражателей.

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