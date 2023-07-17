'Плита моста съехала вниз': очевидцы рассказали о моменте и последствиях взрыва на Крымском мосту. Фото и видео

Очевидцы разрушения Крымского моста рассказали, что слышали два взрыва около трех часов ночи. Первый взрыв раздался в 3:04, а второй прогремел в 3:20.

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В результате происшествия одна плита моста съехала вниз. Об этом сообщает Telegram-канал "Можем объяснить" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Один из свидетелей происшествия утверждает, что Крымский мост пострадал, но не разрушен полностью. Также свидетели взрывов принялись обвинять украинских военных в том, что произошло.

"Мост пострадал, но не разрушен. Отбойник вывернут был, плита моста съехала вниз", – заявили свидетели.

Другие очевидцы рассказывают, что после второго взрыва на половине моста погас свет и к месту происшествия направились экстренные службы. Кроме того, жители соседствующих с Крымским мостом улиц тоже слышали взрыв.

Стоит отметить, что незаконная переправа разрушена второй раз за десять месяцев. В прошлый раз обрушение пролета моста произошло 8 октября 2022 года. Тогда на Крымском мосту взорвалась фура.

По словам аналитика Института изучения войны Джорджа Барроса, разрушения Крымского моста сильно отразится на российских оккупантах. В ближайшее время у страны-агрессора будет только одна наземная линия снабжения – прибрежная магистраль на Азовском море для поддержки или эвакуации своих десятков тысяч военнослужащих в Крыму и южных регионах Украины.

Напомним, утром 17 июля гауляйтер временно оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил о "ЧП" на Крымском мосту, из-за которого движение по нему было остановлено. Оказалось, что там после ночных взрывов образовалось несколько больших провалов дорожного полотна и есть жертвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, партизаны "Атеш" рассказали, что российские оккупанты в Крыму находятся в ожидании контрнаступления ВСУ. Поэтому они пытаются спасти Крымский мост от ракет Storm Shadow с помощью угловых отражателей.

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