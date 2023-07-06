Оккупанты пытаются спасти Крымский мост от Storm Shadow с помощью угловых отражателей – Атеш

Российские оккупанты во временно захваченном Крыму находятся в ожидании контрнаступления Вооруженных сил Украины. В этой связи они пытаются спасти Крымский мост от Storm Shadow с помощью угловых отражателей.

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Об этом сообщают партизаны военного движения "Атеш". Устанавливать российское "ноу-хау" приехали специалисты из столицы страны-террориста.

"Агенты "Атеш" сообщили об активности сотрудников ФСБ на крымском мосту. Прибывшие из Москвы специалисты установили на конструкцию угловые отражатели, окрашенные в серый цвет. Россияне пытаются спасти свое "достояние" от ракет Storm Shadow", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это вновь подтверждает подготовку Россией теракта на ЗАЭС и страх перед ответными мерами за совершенное преступление.

Следует отметить, что угольный отражатель – это устройство в виде прямоугольного тетраэдра со взаимно перпендикулярными отражающими плоскостями. Луч, падающий на угольный отражатель, отражается строго в обратном направлении.

То есть оккупанты надеялись, что при наведении на такой отражатель ракета должна улететь в другую сторону.

Напомним, 6 мая российские оккупанты закрывали движение транспорта через Крымский мост. Такое решение захватчики аргументировали вроде бы угрозой атаки. Также во временно оккупированном Крыму не работала паромная переправа.

Через несколько дней оккупанты еще раз перекрывали Крымский мост из-за угрозы ракетной атаки. Однако жителям об угрозе не сообщали. Движение через мост было перекрыто 10 мая с 17:20 до 17:50.

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