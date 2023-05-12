'Очень боятся 'бавовны'? Оккупанты снова перекрывали Крымский мост из-за 'ракетной опасности'. Видео

Оккупанты еще раз перекрывали Крымский мост из-за угрозы ракетной атаки. Однако жителей об угрозе не сообщали.

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Об этом сообщают в российском Telegram-канале "Astra". Как сообщается, движение через мост было перекрыто 10 мая с 17.20 до 17.50.

С поста ДПС "Тамань" были эвакуированы 10 работников, а также 90 работников стационарного радиотехнического комплекса минтранса РФ. В 17:50 мост начал работу снова, и жителям, как и в предыдущий раз, не было сообщено о ракетной опасности.

Предварительно мост перекрывали 6 мая. Тогда местные власти заявляли населению, что движение через мост приостановлено по техническим причинам.

Как отмечала ранее пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, российские оккупанты перекрывают Крымский мост, потому что понимают, что сооружение совсем не устойчиво.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Мелитополе 12 мая мощный взрыв прогремел в центре города. Он состоялся на улице Шмидта, где сработало взрывное устройство.

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