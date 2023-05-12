В оккупированном Мелитополе новая 'бавовна': мощный взрыв прогремел в центре города

На временно оккупированной территории сегодня новая "бавовна". Сильный взрыв прогремел утром 12 мая в оккупированном Мелитополе Запорожской области.

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Об этом рассказал мэр города Иван Фёдоров в своем Telegram-канале. Сообщается, что взрыв произошел в самом центре города.

Что именно взорвалось, пока не уточняется.

"Сильный одинокий взрыв в Мелитополе. Раздался в самом центре города. Где именно утром неудачно курят оккупанты, выясняем", – написал Федоров.

Ранее сообщалось, что россияне в Мелитополе заселяются в дома депортированных украинцев. Таким образом россияне продолжают подражать советским практикам, осуществляют террор в отношении украинцев и ведут системную депортацию жителей под прикрытием "эвакуации".

Также сообщалось, что коллаборанты на оккупированной части Запорожья сжигают документы и готовят украинскую символику. Федоров объяснил, что таким образом коллаборанты надеются вместо преступных следов и мечтают, что срок давности истечет и их уже не смогут привлечь к уголовной ответственности.

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