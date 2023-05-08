Россияне в Мелитополе заселяются в дома депортированных украинцев – ЦНС

Государство-агрессор Россия проводит этнические чистки на временно оккупированных территориях Украины. В Мелитополе в дома жителей, которые вынужденно выехали из города или же были депортированы захватчиками, заселяются граждане РФ.

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Об этом 8 мая сообщил Центр национального сопротивления на официальном сайте. Там отметили, что россияне продолжают подражать советским практикам, совершают террор в отношении украинцев и ведут системную депортацию жителей под прикрытием "эвакуации".

Пресс-служба подчеркнула: это является одним из признаков геноцида, который россияне проводят по отношению к украинскому народу.

Например, Мелитополь покинуло около 60% коренных жителей, которые выехали на подконтрольную Украине территорию, еще часть населения была депортирована противником.

На их места оккупанты заселяют россиян. В большинстве случаев они имеют родственные связи с подразделениями ВС РФ и представителями оккупационных администраций.

"Практически вся жилая недвижимость, покинутая коренными жителями, занята. В то же время россияне используют переселенное население для формирования пропагандистской картинки "новой мирной жизни"", – указали в ЦНС.

Как писал OBOZREVATEL:

– Такая же ситуация наблюдается в Мариуполе, где РФ пытается изменить этнический состав оккупированной территории.

– В Мариуполь переезжает все больше гражданских оккупантов, многие из них – представители разных национальностей из отдаленных регионов Российской Федерации.

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