Гражданские оккупанты из нацменьшинств РФ начали массово завозить семьи в Мариуполь. Видео

В Мариуполь переезжает все больше гражданских оккупантов из страны-агрессора России. На улицах временно захваченного города можно увидеть много людей разных национальностей из отдаленных регионов Российской Федерации.

Видео дня

Об этом 5 мая сообщил в Telegram советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он поделился соответствующим видео, снятым в Мариуполе (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Чиновник написал, что гражданские оккупанты из числа "малых народов России" начали массово завозить семьи в Мариуполь. Безумный спрос на жилье удовлетворяют за счет квартир и домов мариупольцев, которые находятся в вынужденной эвакуации.

"По такой тенденции 40 тысяч плюс россиян быстро превратится в течение мая в 60 тысяч плюс. Минимум", – считает Андрющенко.

Это доказывает, что РФ пытается изменить этнический состав временно оккупированных территорий Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее стало известно, что Россия завезла в украинский временно оккупированный Мариуполь строителей, а те решили "подработать", занимаясь мародерством. Приезжие забираются в полуразрушенные дома и выносят все, что может представлять хоть какую-то ценность.

– Тем временем российские военные в Мариуполе начали рыть окопы и устанавливать огневые точки прямо посреди свалки. Захватчики боятся контрнаступления Сил обороны Украины.

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