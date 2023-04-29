Паники нет? Оккупанты в Мариуполе начали рыть окопы и устанавливать огневые точки прямо посреди свалки

Российские оккупанты боятся контрнаступления Сил обороны Украины. Во временно оккупированном Мариуполе они начали рыть окопы и устанавливать огневые точки посреди свалки.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он также показал, где захватчики готовятся обороняться от украинских войск.

"Россияне начали рыть окопы и устанавливать огневые точки прямо посреди свалки в Мариуполе. Эшелонированная оборона посреди города. "Паники нет" (с)", – иронизирует Андрющенко.

Напомним, ранее стало известно, что в РФ признали успешную атаку ВСУ в 2022 году. Речь идет о случае, когда 25 апреля 2022 года украинская армия нанесла меткий удар по эшелону врага в окруженном Мариуполе, уничтожив целый вагон с боевыми ракетами. Также была уничтожена часть личного состава вражеской армии.

В то время наши войска еще не имели современных систем поражения военных целей, предоставленных западными партнерами.