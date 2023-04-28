Уничтожен вагон с российскими ракетами в Мариуполе: в РФ признали успешную атаку ВСУ в 2022 году

Российские запасы боеприпасов неуклонно сокращаются, благодаря эффективной работе Сил обороны. Еще 25 апреля 2022 года украинская армия нанесла меткий удар по эшелону врага в осажденном Мариуполе, уничтожив целый вагон с боевыми ракетами.

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Об этом рассказал военный корреспондент Юрий Бутусов на своей странице в Facebook, По предварительной информации, потери оккупанты понесли не только в виде вооружения, но и части личного состава.

"В результате поражения нашей ракетой прямо в вагон с боеприпасами произошел взрыв, то есть уничтожено значительное количество находившихся рядом боеприпасов и российских военнослужащих. Судя по месту службы нейтрализованного оккупанта, наша ракета поразила место хранения российских ракет", – написал журналист.

Бутусов подчеркнул, что на то время у наших войск еще не было современных систем поражения военных целей, предоставленных западными партнерами. В то же время и у отважных защитников Мариуполя закончились все танки и пушки, способные бить по противнику в тылу.

"То есть в ВСУ качественно сработала разведка, и расчет "Точки-У" сработал ювелирно, профессиональная работа, эффективность которой враг вынужден признать", – заключил автор публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшие сутки украинские бойцы нанесли 12 ударов по позициям врага на фронте. В частности, авиация Сил обороны за сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага.